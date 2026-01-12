Ουκρανία: Περισσότερες από 1.000 πολυκατοικίες στο Κίεβο εξακολουθούν να μην έχουν θέρμανση

Περισσότερες από 1.000 πολυκατοικίες στο Κίεβο εξακολουθούν να μην έχουν θέρμανση, μετά τη σφοδρή ρωσική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται στις περιοχές που επλήγησαν, τονίζοντας ότι η κατάσταση «παραμένει εξαιρετικά δύσκολη», ιδιαίτερα στις παραμεθόριες περιοχές.

«Οι εργασίες επισκευής συνεχίζονται στο Κίεβο μετά την προχθεσινή επίθεση. Το κύριο καθήκον είναι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε όλα τα κτίρια», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, περίπου 200 συνεργεία έκτακτης ανάγκης επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας.

Η ανθρώπινη διάσταση της κρίσης είναι έντονη. «Δεν έχω ρεύμα στο σπίτι εδώ και περίπου 55 ώρες. Για να μη βάλω τα κλάματα, απλώς γελάω», δήλωσε η Λίζα Λαζαρένκο, ενώ έπαιζε χαρτιά με μια φίλη της σε σχολείο της πρωτεύουσας που έχει μετατραπεί σε κέντρο ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Δόξα τω Θεώ που άναψαν τη θέρμανση εδώ. Αλλά στο σπίτι, ειλικρινά, το κεφάλι μου γυρίζει — χωρίς ρεύμα δεν λειτουργεί απολύτως τίποτα».

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι μόνο την περασμένη εβδομάδα η Ρωσία εξαπέλυσε εναντίον της Ουκρανίας περισσότερα από 1.100 drones, πάνω από 890 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και περισσότερους από 50 πυραύλους, μεταξύ των οποίων βαλλιστικούς και πυραύλους κρουζ.

Η επίθεση της Παρασκευής είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν ολόκληρο το Κίεβο να μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση, εν μέσω πολικών θερμοκρασιών. Μόλις την Κυριακή οι αρχές κατάφεραν να αποκαταστήσουν την παροχή νερού και εν μέρει την ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε τη Μόσχα ότι περίμενε σκόπιμα τον παγετό για να πλήξει την ενεργειακή υποδομή. «Πρόκειται για κυνική ρωσική τρομοκρατία, ειδικά εναντίον αμάχων», δήλωσε. Η Ρωσία δεν προέβη σε άμεσο σχόλιο.

Ο τέταρτος χειμώνας του πολέμου προμηνύεται ο πιο σκληρός μέχρι σήμερα. Οι συσσωρευμένες ζημιές στο ενεργειακό δίκτυο φέρνουν τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στα όριά τους, ενώ οι θερμοκρασίες, που ήδη έχουν πέσει κάτω από τους -12 βαθμούς Κελσίου, αναμένεται να αγγίξουν τους -20 τις επόμενες ημέρες.

«Οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο η κατάσταση του ενεργειακού εφοδιασμού στην πρωτεύουσα παραμένει πολύ δύσκολη», δήλωσε ο δήμαρχος Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, μέσω Telegram. «Οι ισχυροί παγετοί δεν αναμένεται να υποχωρήσουν. Ως εκ τούτου, η δύσκολη κατάσταση θα συνεχιστεί».

Το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν εκ νέου κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, προκαλώντας προσωρινές διακοπές ρεύματος στις νοτιοανατολικές περιοχές Ντνιεπροπετρόφσκ και Ζαπορίζια.

«Δεν πέρασε ούτε μία ημέρα αυτή την εβδομάδα χωρίς επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Καταγράφηκαν συνολικά 44 πλήγματα», ανέφερε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιούλια Σβιριντένκο. Όπως σημείωσε, οι αποκαταστάσεις προχωρούν με ταχείς ρυθμούς, ωστόσο ουσιαστικές βελτιώσεις στο Κίεβο αναμένονται τις επόμενες ημέρες.