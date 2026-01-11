Super Cup Ισπανίας: Ματσάρα με θριαμβεύτρια την Μπαρτσελόνα επί της Ρεάλ Μαδρίτης

Παιχνίδι που κανείς δεν ήθελε να τελειώσει ήταν ο τελικός του Super Cup της Ισπανίας. Η Μπαρτσελόνα έπαιξε με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «King Abdullah Sports City» της Τζέντα, με τους «μπλαουγκράνα» να επικρατούν 3-2 μετά από εκπληκτικό ντέρμπι. Κατακτώντας το πρώτο τρόπαιο του 2026 στην Ισπανία.

Οι Καταλανοί κατέκτησαν για 16η φορά το τρόπαιο, επικρατώντας για δεύτερη σερί χρονιά της Ρεάλ στον τελικό. Έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ραφίνια που σκόραρε δύο φορές.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ προηγήθηκε δύο φορές στο πρώτο 45λεπτο, αρχικά με το υπέροχο τελείωμα του Ραφίνια στο 36’ και το ακόμη καλύτερο του Λεβαντόφσκι στο 45+4’. Η Ρεάλ αντέδρασε και ισοφάρισε και τις δύο φορές. Στο 45+2’ ο Βινίσιους και στο 45+6’ ο Γκονσάλο Γκαρσία διαμόρφωσαν το 2-2.

Η «βασίλισσα» έδειχνε να είναι ανώτερη στο δεύτερο μέρος, με τον Ραφίνια στο 73’ να διαμορφώνει το τελικό 3-2. Σε ένα τυχερό γκολ καθώς η μπάλα κόντραρε και άλλαξε πορεία.

Ο Ντε Γιονγκ αποβλήθηκε στο 90’ αλλά δεν άλλαξε κάτι στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.