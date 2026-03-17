Κικίλιας: Έως και 600 ευρώ το επίδομα ανεργίας για τους ναυτικούς

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για την αύξηση του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών, σύμφωνα με την οποία το ποσό θα φτάσει έως και τα 600 ευρώ από τα 350 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.

Με τη νέα ρύθμιση, το επίδομα ανεργίας για τους ναυτικούς σχεδόν διπλασιάζεται, φτάνοντας έως και τα 600 ευρώ. Η απόφαση αυτή ικανοποιεί ένα διαχρονικό αίτημα της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας και διορθώνει μια αδικία χρόνων σε βάρος των ανθρώπων της θάλασσας.

Στόχος του υπουργείου είναι είναι η ουσιαστική στήριξη των ναυτικών που βρίσκονται εκτός ναυτολόγησης και η αναγνώριση της συμβολής τους στη δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας.