Πασχάλης: «Το στιγμιαίο λάθος με στιγμάτισε πολύ, έρχονται ανατροπές και εκπλήξεις»

Στην εκπομπή «EQ» του Action24 μίλησε ο Πασχάλης, κάνοντας αποκαλύψεις για μια υπόθεση της προσωπικής του ζωής που, όπως παραδέχεται, τον έχει στιγματίσει έντονα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες εξελίξεις.

«Ήταν ένα στιγμιαίο λάθος που με στιγμάτισε πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η υπόθεση αυτή επηρέασε αρνητικά τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένειά του.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η γνωριμία του με τη συγκεκριμένη γυναίκα δεν εξελίχθηκε σε σχέση, «Ήταν μία συνεύρεση, δεν χρειάζεται να το λέμε σχέση, δεν ήταν», είπε.

Αναφερόμενος στο παρελθόν, σημείωσε: «Η Ελλάδα παραμιλάει ακόμα για αυτό. Μας επηρέασε σαν οικογένεια αρνητικά, δεν θέλω να πω περισσότερα», συμπλήρωσε.

Ο τραγουδιστής μίλησε και για τη δικαστική διάσταση της υπόθεσης, τονίζοντας πως είχε ζητήσει επανειλημμένα εξέταση DNA. «Ζητούσα διασταύρωση DNA, όσα αιτήματα κι αν έκανα, κανένα εργαστήριο δεν μου έδωσε αυτό το δικαίωμα. Δικαστικά αναγνώρισα το παιδί», ανέφερε.

Ο Πασχάλης, άφησε να εννοηθεί πως αναμένονται εξελίξεις: «Σε λίγο, δεν ξέρω πόσο λίγο, περιμένουμε μεγάλες ανατροπές και μεγάλες εκπλήξεις. Επιμένω σε όσα έχω πει, δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω προς το παρόν».

«Η δύναμή μου είναι ότι έχω μια οικογένεια πολύ κοντά μου. Η οικογένειά μου γνωρίζει τι συμβαίνει και με στηρίζει» ανέφερε ο τραγουδιστής.

Διαβάστε επίσης