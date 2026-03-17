Ιράν: «Οι ΗΠΑ θα ζήσουν κι άλλο Βιετνάμ αν στείλουν στρατιώτες στο έδαφος»

Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι θα αντιμετωπίσουν ένα ακόμη Βιετνάμ εάν στείλουν στρατιώτες στο έδαφος στον πόλεμο. Ο Σαΐντ Χατιμπζαντέχ, μιλώντας στο γραφείο του στην Τεχεράνη, είπε ότι το Ιράν είναι πρόθυμο να πολεμήσει για όσο χρειαστεί και ότι η χώρα δεν επικεντρώνεται επί του παρόντος σε μια διπλωματική λύση.

Ο Χατιμπζαντέχ δεν απέκλεισε τις διαπραγματεύσεις, αλλά ξεκαθάρισε ότι εναπόκειται στην Αμερική και στους συμμάχους της να υποβάλουν μια πρόταση που θα τερματίζει τη σύγκρουση οριστικά. Αλλά, όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα παρουσίας αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος, το μήνυμά του προς τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν σαφές: «Απλώς διαβάστε τι συνέβη στο Βιετνάμ».

Οι Αμερικανοί στρατιώτες, είπε, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν παρόμοια μοίρα στο Ιράν: «Καταλαβαίνουν ότι αυτοί που τους έσυραν σε αυτόν τον πόλεμο μπορούν επίσης να τους σύρουν σε ένα τέλμα».

Οι δηλώσεις του βλέπουν το φως μετά από δύο εβδομάδες καταστροφικής σύγκρουσης που έχει στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 1.500 Ιρανούς στον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και έχει εκτοπίσει εκατομμύρια Ιρανούς. Έχει επίσης στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 1.000 μη Ιρανούς. Σε αυτούς περιλαμβάνονται τουλάχιστον 886 άνθρωποι που σκοτώθηκαν στον Λίβανο, 30 στο Ιράκ, επτά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έξι στο Κουβέιτ, 12 στο Ισραήλ, τέσσερις στη Συρία, δύο στο Ομάν, δύο στη Σαουδική Αραβία και δύο στο Μπαχρέιν.

Δεκατρία μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ έχουν επίσης χάσει τη ζωή τους, καθώς και ένας Γάλλος στρατιώτης. Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε επίσης τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για την εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο. «Θα πρέπει να το σκεφτούν δύο φορές όταν έχουν να κάνουν με το Ιράν και να μην ακολουθούν τις συμβουλές εκείνων που δεν γνωρίζουν το Ιράν, οι οποίοι ήθελαν επί δεκαετίες να κερδίσουν έναν πόλεμο εναντίον του με Αμερικανούς φορολογούμενους και αίμα Αμερικανών στρατιωτών».

«Ο Νετανιάχου και το ισραηλινό καθεστώς έχουν τη δική τους ατζέντα να κάνουν αυτόν τον πόλεμο μια νίκη για αυτούς εις βάρος όλων». Ο Χατιμπζαντέχ τόνισε επίσης ότι ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, είναι υγιής και έχει την εξουσία, παρά το γεγονός ότι δεν έχει κάνει ακόμη δημόσια εμφάνιση.

