Ρεζά Παχλαβί: Ανακοίνωσε τη σύσταση «επιτροπής αλήθειας» - Στο τιμόνι η Νομπελίστρια Σιρίν Εμπαντί

Φωτ. Αρχείου - Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του Σάχη του Ιράν που ανετράπη το 1979, σε συνέντευξη Τύπου στο Παρίσι, στις 23 Ιουνίου 2025.

Ο εξόριστος γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί ανακοίνωσε τη σύσταση νέας επιτροπής για να θέσει τα θεμέλια για μια μελλοντική επιτροπή αλήθειας στο Ιράν και διόρισε μία κάτοχο του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στο τιμόνι της.

Ο Ρεζά Παχλαβί , ο οποίος ζει στις ΗΠΑ και ασκεί επιρροή στη διασπορά, αλλά δεν κατέχει επίσημη θέση, δήλωσε ότι η επιτροπή μεταβατικής δικαιοσύνης θα συντάξει «κανονισμούς για μια επιτροπή και ένα δικαστήριο που θα διερευνούν την αλήθεια», αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Σύμφωνα με τον εξόριστο πρίγκιπα διάδοχο, η ομάδα θα επιδιώξει δικαιοσύνη για «θύματα αδικίας, βασανιστηρίων και καταστολής από την Ισλαμική Δημοκρατία».

Είπε στην πλατφόρμα X ότι η βραβευμένη με Νόμπελ Σιρίν Εμπαντί θα ηγηθεί της επιτροπής «έμπειρων Ιρανών εμπειρογνωμόνων που εκτείνονται σε τέσσερις διαφορετικές γενιές». Κατονόμασε επίσης ως μέλη τον Ολλανδό-ιρανό καθηγητή νομικής Αφσίν Ελιάν , τον ακτιβιστή Ιράτζ Μεσντάγκι και τη γιατρό Λέιλα Μπαχμάνι .

Ο Παχλεβί είναι ηγέτης σε ένα από τα πολλά κινήματα της αντιπολίτευσης με έδρα εκτός Ιράν. Η εξέχουσα θέση του αυξήθηκε αφότου ενθάρρυνε διαδηλώσεις τον Ιανουάριο κατά της θεοκρατίας του Ιράν, με ορισμένους διαδηλωτές να ζητούν την επιστροφή της έκπτωτης μοναρχίας. Έως και 30.000 Ιρανοί φέρεται να σκοτώθηκαν κατά την καταστολή των διαδηλώσεων από το κυβερνών καθεστώς.

Διαβάστε επίσης