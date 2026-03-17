Axios: Το Ιράν και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε άμεση επαφή τις τελευταίες ημέρες - Διαψεύδει η Τεχεράνη

Snapshot Το Axios ανέφερε άμεση επικοινωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τις τελευταίες ημέρες για τερματισμό του πολέμου, την οποία η Τεχεράνη διέψευσε επίσημα.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί αρνήθηκε την επαφή μετά από την έναρξη στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ, ενώ Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η επικοινωνία ξεκίνησε από την ιρανική πλευρά.

Ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε επικοινωνία με το Ιράν, αλλά αμφισβήτησε την εξουσιοδότηση των Ιρανών αξιωματούχων για διαπραγματεύσεις.

Ιρανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν προσωρινή εκεχειρία αλλά μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία και αμφισβητούν την εξουσία του Αραγτσί να λαμβάνει αποφάσεις.

Ο Αραγτσί φαίνεται να συντονίζεται με τον Αλί Λαριτζανί, τον de facto πολιτικό ηγέτη του Ιράν, και αποτελεί τον βασικό συνομιλητή των ΗΠΑ λόγω της υπάρχουσας σχέσης.

Tις τελευταίες ημέρες έχει επανενεργοποιηθεί ένα άμεσο κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, όπως αναφέρει το Axios. Δεν είναι σαφές πόσο ουσιαστικά ήταν τα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν, αλλά είναι η πρώτη γνωστή άμεση επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος πριν από περισσότερες από δύο εβδομάδες.

Ο Aραγτσί αρνήθηκε την πληροφορία μετά τη δημοσίευση αυτής της ιστορίας, γράφοντας στο X: «Η τελευταία μου επαφή με τον Γουίτκοφ ήταν πριν από την απόφαση του προϊσταμένου του να καταστρέψει τη διπλωματία με μια ακόμη παράνομη στρατιωτική επίθεση στο Ιράν. Οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί του αντιθέτου φαίνεται να έχει αποκλειστικά ως στόχο να παραπλανήσει τους εμπόρους πετρελαίου και το κοινό».

Ερωτηθείς για αυτό το σχόλιο, Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο Αxios ισχυρίστηκε ότι ο Αραγτσί έλεγε ψέματα και ότι αυτός ήταν που ξεκίνησε την επαφή με τον Γουίτκοφ. O Iρανός ΥΠΕΞ είπε, ήταν εκείνος που έστειλε μηνύματα κειμένου στον Γουίτκοφ που επικεντρώνονταν στον τερματισμό του πολέμου.

Το Drop Site News ανέφερε τη Δευτέρα ότι ο Γουίτκοφ είχε στείλει μηνύματα στον Aραγτσί και επικαλέστηκε Ιρανούς αξιωματούχους που ισχυρίστηκαν ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών αγνοούσε τα μηνύματα του απεσταλμένου του Λευκού Οίκου.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι η επικοινωνία προήλθε από την ιρανική πλευρά, αλλά οι ΗΠΑ «δεν συνομιλούν» με το Ιράν.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ιράν είχε επικοινωνήσει με τις ΗΠΑ, αλλά ότι δεν ήταν σαφές εάν οι εμπλεκόμενοι Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν εξουσιοδότηση να συνάψουν συμφωνία. «Θέλουν να κάνουν συμφωνία. Μιλούν με τον λαό μας... έχουμε ανθρώπους που θέλουν να διαπραγματευτούν, [αλλά] δεν έχουμε ιδέα ποιοι είναι», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Παρά τον σκεπτικισμό του αν η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συνάψει συμφωνία, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι αντίθετος στις συνομιλίες με τους Ιρανούς «επειδή μερικές φορές προκύπτουν καλά πράγματα από αυτό». Σημείωσε ότι δεν είναι σαφές ποιος λαμβάνει αποφάσεις στο Ιράν, επειδή πολλοί κορυφαίοι αξιωματούχοι είναι νεκροί. Ανέφερε επίσης ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν έχει εμφανιστεί και ενδέχεται να είναι νεκρός.

«Ο πρόεδρος είναι πάντα ανοιχτός σε μια συμφωνία. Αλλά δεν διαπραγματεύεται από θέση αδυναμίας. Δεν υποχωρεί από τους λόγους για τους οποίους ξεκίνησε αυτή η σύγκρουση», δήλωσε ο αξιωματούχος. Ιρανοί αξιωματούχοι από την πλευρά τους έχουν ισχυριστεί δημόσια τις τελευταίες ημέρες ότι δεν διεξάγουν καμία διαπραγμάτευση για κατάπαυση του πυρός με την κυβέρνηση Τραμπ.

Οι αξιωματούχοι λένε ότι το Ιράν δεν ενδιαφέρεται για μια προσωρινή εκεχειρία που θα επέτρεπε στις ΗΠΑ και το Ισραήλ να ανασυνταχθούν και να επιτεθούν ξανά, αλλά θέλει εγγυήσεις για μία μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία. Ο Αραγτσί δεν θεωρούνταν βασικός υπεύθυνος λήψης αποφάσεων στο Ιράν πριν από τον πόλεμο και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν πιστεύουν ότι έχει την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις σήμερα.

Ωστόσο, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών φαίνεται να συντονίζεται με τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, ο οποίος είναι ο de facto πολιτικός ηγέτης του Ιράν μετά τη δολοφονία του πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, αναφέρουν πηγές. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν τον Αραγτσί ως τον κατεξοχήν συνομιλητή τους επειδή είχαν ήδη σχέση μαζί του και είναι ακόμα ζωντανός.

Διαβάστε επίσης