Axios: Το Ιράν και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε άμεση επαφή τις τελευταίες ημέρες - Διαψεύδει η Τεχεράνη

Το Ιράν και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε άμεση επαφή τις τελευταίες ημέρες για τον τερματισμό του πολέμου, έγραψε το Axios, με τις δύο πλευρές ωστόσο να το διαψεύδουν επίσημα

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Στήλη καπνού υψώνεται μετά από επίθεση στην Τεχεράνη

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Axios ανέφερε άμεση επικοινωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τις τελευταίες ημέρες για τερματισμό του πολέμου, την οποία η Τεχεράνη διέψευσε επίσημα.
  • Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί αρνήθηκε την επαφή μετά από την έναρξη στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ, ενώ Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η επικοινωνία ξεκίνησε από την ιρανική πλευρά.
  • Ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε επικοινωνία με το Ιράν, αλλά αμφισβήτησε την εξουσιοδότηση των Ιρανών αξιωματούχων για διαπραγματεύσεις.
  • Ιρανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν προσωρινή εκεχειρία αλλά μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία και αμφισβητούν την εξουσία του Αραγτσί να λαμβάνει αποφάσεις.
  • Ο Αραγτσί φαίνεται να συντονίζεται με τον Αλί Λαριτζανί, τον de facto πολιτικό ηγέτη του Ιράν, και αποτελεί τον βασικό συνομιλητή των ΗΠΑ λόγω της υπάρχουσας σχέσης.
Snapshot powered by AI

Tις τελευταίες ημέρες έχει επανενεργοποιηθεί ένα άμεσο κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, όπως αναφέρει το Axios. Δεν είναι σαφές πόσο ουσιαστικά ήταν τα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν, αλλά είναι η πρώτη γνωστή άμεση επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος πριν από περισσότερες από δύο εβδομάδες.

Ο Aραγτσί αρνήθηκε την πληροφορία μετά τη δημοσίευση αυτής της ιστορίας, γράφοντας στο X: «Η τελευταία μου επαφή με τον Γουίτκοφ ήταν πριν από την απόφαση του προϊσταμένου του να καταστρέψει τη διπλωματία με μια ακόμη παράνομη στρατιωτική επίθεση στο Ιράν. Οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί του αντιθέτου φαίνεται να έχει αποκλειστικά ως στόχο να παραπλανήσει τους εμπόρους πετρελαίου και το κοινό».

Αραγκτσί

Ερωτηθείς για αυτό το σχόλιο, Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο Αxios ισχυρίστηκε ότι ο Αραγτσί έλεγε ψέματα και ότι αυτός ήταν που ξεκίνησε την επαφή με τον Γουίτκοφ. O Iρανός ΥΠΕΞ είπε, ήταν εκείνος που έστειλε μηνύματα κειμένου στον Γουίτκοφ που επικεντρώνονταν στον τερματισμό του πολέμου.

Το Drop Site News ανέφερε τη Δευτέρα ότι ο Γουίτκοφ είχε στείλει μηνύματα στον Aραγτσί και επικαλέστηκε Ιρανούς αξιωματούχους που ισχυρίστηκαν ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών αγνοούσε τα μηνύματα του απεσταλμένου του Λευκού Οίκου.
Ο Αμερικανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι η επικοινωνία προήλθε από την ιρανική πλευρά, αλλά οι ΗΠΑ «δεν συνομιλούν» με το Ιράν.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ιράν είχε επικοινωνήσει με τις ΗΠΑ, αλλά ότι δεν ήταν σαφές εάν οι εμπλεκόμενοι Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν εξουσιοδότηση να συνάψουν συμφωνία. «Θέλουν να κάνουν συμφωνία. Μιλούν με τον λαό μας... έχουμε ανθρώπους που θέλουν να διαπραγματευτούν, [αλλά] δεν έχουμε ιδέα ποιοι είναι», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Παρά τον σκεπτικισμό του αν η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συνάψει συμφωνία, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι αντίθετος στις συνομιλίες με τους Ιρανούς «επειδή μερικές φορές προκύπτουν καλά πράγματα από αυτό». Σημείωσε ότι δεν είναι σαφές ποιος λαμβάνει αποφάσεις στο Ιράν, επειδή πολλοί κορυφαίοι αξιωματούχοι είναι νεκροί. Ανέφερε επίσης ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν έχει εμφανιστεί και ενδέχεται να είναι νεκρός.

Μοτζταμπά Χαμενεΐ

«Ο πρόεδρος είναι πάντα ανοιχτός σε μια συμφωνία. Αλλά δεν διαπραγματεύεται από θέση αδυναμίας. Δεν υποχωρεί από τους λόγους για τους οποίους ξεκίνησε αυτή η σύγκρουση», δήλωσε ο αξιωματούχος. Ιρανοί αξιωματούχοι από την πλευρά τους έχουν ισχυριστεί δημόσια τις τελευταίες ημέρες ότι δεν διεξάγουν καμία διαπραγμάτευση για κατάπαυση του πυρός με την κυβέρνηση Τραμπ.

Οι αξιωματούχοι λένε ότι το Ιράν δεν ενδιαφέρεται για μια προσωρινή εκεχειρία που θα επέτρεπε στις ΗΠΑ και το Ισραήλ να ανασυνταχθούν και να επιτεθούν ξανά, αλλά θέλει εγγυήσεις για μία μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία. Ο Αραγτσί δεν θεωρούνταν βασικός υπεύθυνος λήψης αποφάσεων στο Ιράν πριν από τον πόλεμο και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν πιστεύουν ότι έχει την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις σήμερα.

Ωστόσο, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών φαίνεται να συντονίζεται με τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, ο οποίος είναι ο de facto πολιτικός ηγέτης του Ιράν μετά τη δολοφονία του πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, αναφέρουν πηγές. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν τον Αραγτσί ως τον κατεξοχήν συνομιλητή τους επειδή είχαν ήδη σχέση μαζί του και είναι ακόμα ζωντανός.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:23ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στις φλόγες για 18η μέρα η Μέση Ανατολή – Επιθέσεις του Ισραήλ σε Τεχεράνη και Βηρυτό – Πλήγματα και στη Βαγδάτη

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Οικογένεια πλημμυροπαθών του Daniel με δύο παιδιά μένει σε φορτηγάκι μετά από κατάσχεση!

08:15ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: H φωτιά που ξέσπασε στο αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford έκαιγε επί 30 ώρες - 600 ναύτες κοιμήθηκαν στα πατώματα

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστική φωτογραφία: Ο Κλεομένης πριν από 4 χρόνια κρατούσε πανό για τον Καμπανό «Άλκη να είσαι ο τελευταίος, δεν ξεχνάμε»

08:04WHAT THE FACT

Το παράδοξο με τις γυναίκες αστροναύτες - Κάτι συμβαίνει με το αίμα τους στη μικροβαρύτητα

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ένα Ford Explorer για τον Πάπα

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Από νωρίς στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Οι δρόμοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Το Ιράν και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε άμεση επαφή τις τελευταίες ημέρες - Διαψεύδει η Τεχεράνη

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (17/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί τα παιδιά στην Ιαπωνία αρρωσταίνουν σπανιότερα - Παιδίατρος εξηγεί

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση του μικρού Μπεν - DNA σε άνδρα που λέει πως είναι το χαμένο παιδί από την Κω το 1991

07:36LIFESTYLE

Κασσάνδρα Κουλουκουντή: Ποια είναι η Ελληνίδα που κέρδισε το ιστορικό Όσκαρ

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο «μέτωπο» στον ΣΥΡΙΖΑ: Σε θέσεις μάχης για την ΚΕ του Σαββάτου με το βλέμμα στραμμένο στον Τσίπρα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Αβγά: Παράνομες ελληνοποιήσεις καταγγέλλουν οι έμποροι - Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Μαρτίου

07:18ΚΟΣΜΟΣ

«Αιμορραγία» πυραύλων για τα γαλλικά Rafale λόγω Ιράν - Συναγερμός στο Παρίσι, τι ισχύει για Ελλάδα

07:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αναδρομικά ως 15.139 ευρώ - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητική αντεπίθεση σε άμυνα, ενέργεια και υποκλοπές

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Οι Αρχές αναζητούν το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον 20χρονο το μοιραίο βράδυ

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Το Game of Thrones του Ιράν: Συναρπαστικό παρασκήνιο για την επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
07:37ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση του μικρού Μπεν - DNA σε άνδρα που λέει πως είναι το χαμένο παιδί από την Κω το 1991

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

07:18ΚΟΣΜΟΣ

«Αιμορραγία» πυραύλων για τα γαλλικά Rafale λόγω Ιράν - Συναγερμός στο Παρίσι, τι ισχύει για Ελλάδα

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κατέρρευσε ο αντικυκλώνας στα Βαλκάνια - Επηρεάζεται άμεσα η Ελλάδα

20:48LIFESTYLE

Η Ελένη Τσολάκη «επιστρέφει» στον ΑΝΤ1

18:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Δίνει 50 εκατομμύρια ευρώ η Ρεάλ Μαδρίτης για το παιδί-θαύμα της Ελλάδας

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Ψαχνά Ευβοίας: Άνοιξαν τάφο 46χρονου και βρήκαν μέσα χειρουργικό ψαλίδι

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισβολή ρωσικού ψύχους σε Ελλάδα και Βαλκάνια - Πότε θα σταματήσει το κρύο

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Στην έρημο του Ντουμπάι τα φυτά μεγαλώνουν χωρίς χώμα και με έως 95% λιγότερο νερό

23:06ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Πρώην σύντροφος γνωστής ηθοποιού ο αρχαιοκάπηλος

07:36LIFESTYLE

Κασσάνδρα Κουλουκουντή: Ποια είναι η Ελληνίδα που κέρδισε το ιστορικό Όσκαρ

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Το Game of Thrones του Ιράν: Συναρπαστικό παρασκήνιο για την επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστική φωτογραφία: Ο Κλεομένης πριν από 4 χρόνια κρατούσε πανό για τον Καμπανό «Άλκη να είσαι ο τελευταίος, δεν ξεχνάμε»

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφάνιση μικρού Μπεν: 35 χρόνια μετά, η μητέρα του αποκάλυψε τι πιστεύει ότι συνέβη στον γιο της

22:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από αύριο - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί τα παιδιά στην Ιαπωνία αρρωσταίνουν σπανιότερα - Παιδίατρος εξηγεί

05:46ΕΛΛΑΔΑ

Μάνη: 17 Μαρτίου 1821 – Η Επανάσταση ξεκίνησε από την Αρεόπολη Λακωνίας

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Άνταμ Πέρσον: Συγκλόνισε στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ - Η μάχη του με την νευροϊνωμάτωση

06:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει ο χειμώνας – Χιόνια, βροχές και κρύο τις επόμενες ημέρες

20:44LIFESTYLE

Μενίδι: Εδώ γίνονται τα γυρίσματα της ταινίας του Μπραντ Πιτ - Αποκλεισμένη η περιοχή γύρω από το στούντιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ