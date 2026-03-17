Ψηφιακό Σωσίβιο: Μάνος Χατζημαλωνάς × Ιωάννα Μαρία Ναζιάρ - Hosted by POP UP ACADEMY

Ο διακεκριμένος ψυχολόγος και συνθετικός ψυχοθεραπευτής Μάνος Χατζημαλωνάς, μαζί με τη σύμβουλο γονέων Ιωάννα Μαρία Ναζιάρ, παρουσιάζουν το νέο εκπαιδευτικό σεμινάριο γονέων «Ψηφιακό Σωσίβιο», hosted by Pop Up Academy, στην Αθήνα, στο Θέατρο Μαβίλη (Δορυλαίου 10-12).

Πρόκειται για μια ζωντανή εκπαιδευτική εμπειρία αφιερωμένη σε ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της σύγχρονης οικογενειακής ζωής: τη σχέση των παιδιών με το διαδίκτυο, τις οθόνες, τον αλγόριθμο, τη διάσπαση προσοχής και την ανάγκη για ασφαλή, ουσιαστική σύνδεση με τους γονείς τους.

Σε μια εποχή όπου τα παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον που διεκδικεί ασταμάτητα την προσοχή, τη φαντασία και την ψυχική τους ενέργεια, το ζητούμενο δεν είναι μόνο ο έλεγχος της χρήσης, αλλά η κατανόηση του τι συμβαίνει πραγματικά στον αναπτυσσόμενο νου, στο σώμα, στη συμπεριφορά και στη σχέση τους με την πραγματικότητα.

Το «Ψηφιακό Σωσίβιο» έρχεται να φωτίσει αυτή τη σύνθετη πραγματικότητα με επιστημονική σκέψη, πρακτικό προσανατολισμό και ανθρώπινη γλώσσα.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι δύο εισηγητές θα προσεγγίσουν καίρια ερωτήματα της εποχής μας:

Τι συμβαίνει όταν η ντοπαμίνη συναντά τον αλγόριθμο;

Πώς προστατεύεται η εκτελεστική λειτουργία του παιδιού από τη χρόνια ψηφιακή υπερδιέγερση;

Γιατί ο απόλυτος έλεγχος, η επιτήρηση και οι απαγορεύσεις συχνά αποτυγχάνουν;

Πώς χτίζεται εμπιστοσύνη, ώστε το παιδί να στραφεί προς τον γονέα όταν βρεθεί σε κίνδυνο;

Ποιες είναι οι κόκκινες σημαίες που δείχνουν ψυχολογική, σχεσιακή ή συμπεριφορική μεταβολή;

Το σεμινάριο εστιάζει όχι μόνο στους κινδύνους της ψηφιακής εποχής, αλλά κυρίως στην καλλιέργεια σχέσης, εμπιστοσύνης και πρακτικών εργαλείων για την καθημερινότητα. Από τα όρια πρόσβασης και τη σωστή πλαισίωση της Τεχνητής Νοημοσύνης, μέχρι την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μετά από ψέματα ή παραβιάσεις, το «Ψηφιακό Σωσίβιο» φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό σημείο αναφοράς για γονείς και φροντιστές.

Ο Μάνος Χατζημαλωνάς προσεγγίζει το θέμα μέσα από την ψυχολογία, τη συναισθηματική ρύθμιση, τη σχέση γονέα-παιδιού και τους εσωτερικούς μηχανισμούς που επηρεάζουν τη συμπεριφορά.

Η Ιωάννα Μαρία Ναζιάρ, με τη δική της σύνθετη πορεία ανάμεσα στην ψυχοκινητική θεραπεία, την εκπαίδευση, την ειδική αγωγή, τη συμβουλευτική και τη συστημική κατανόηση της οικογένειας, φέρνει μια πρακτική και ουσιαστική ματιά πάνω στις πραγματικές ανάγκες των σύγχρονων γονέων.

Το αποτέλεσμα είναι μια επίκαιρη και βαθιά χρήσιμη εμπειρία μάθησης για όσους θέλουν να περάσουν από τον φόβο στην ετοιμότητα, από την επιτήρηση στη σύνδεση και από τη σύγχυση σε μια πιο καθαρή και εφαρμόσιμη γονεϊκή στάση.

Γιατί σήμερα, περισσότερο από ποτέ, το ζητούμενο δεν είναι απλώς να περιορίσουμε την έκθεση των παιδιών μας στον ψηφιακό κόσμο.

Το ζητούμενο είναι να διασφαλίσουμε ότι δεν θα βουτήξουν σε αυτόν χωρίς σωσίβιο.

Εισιτήρια διαθέσιμα στο https://www.more.com/gr-el/tickets/workshop/pop-up-academy-seminario-goneon/

Λίγα λόγια για τον Μάνο Χατζημαλωνά:

Ο Μάνος είναι ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής στην συνθετική-υπαρξιακή συμβουλευτική νέων και ενηλίκων. Εστιάζει στην ανάπτυξη ψυχοσωματικής ανθεκτικότητας μέσα από τον «Χαρακτήρα» ενός ανθρώπου, συνδυάζοντας στοιχεία από διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις για να παρεμβαίνει αποτελεσματικά σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης ύπαρξης - διανοητικό, ψυχοσωματικό, συναισθηματικό, συμπεριφορικό, διαπροσωπικό και υπαρξιακό. Ως διεθνώς αναγνωρισμένος ψυχοθεραπευτής έχει διδάξει φιλοσοφία, ηθική και ψυχολογία σε πανεπιστήμια στην Αμερική και στην Ελλάδα, και από το 2015 διοργανώνει τα συνέδρια TEDxRhodes στην Ρόδο. Ως ιδιώτης ψυχολόγος φιλοξενεί ατομικές συνεδρίες στην Αθήνα καθώς και διαδικτυακά, είναι επιστημονικός επισκέπτης σε διεπιστημονικές κλινικές σε Αμερική και Ευρώπη, συμβουλεύει στελέχη επιχειρήσεων σε θέματα επικοινωνίας, ενδυνάμωσης και αλλαγής κουλτούρας, διεξάγει εκπαιδεύσεις για την ενεργοποίηση της συνεργατικότητας και τον εξευγενισμό αρετών του χαρακτήρα σε οργανωτικά πλαίσια, και εφαρμόζει μια καινοτομική μέθοδο βασισμένη στην μετα-αρετή της Ελληνικής Φιλοτιμίας για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Από το 2024 βρίσκεται με τους συνεργάτες του σε διεθνή περιοδεία στα πλαίσια της «ψυχαγωγικής θεραπείας» του Stand Up Therapy, μιας διαδραστικής παράστασης εστιασμένης στην εκλαΐκευση της ψυχολογικής επιστήμης και στην θεραπευτική δύναμη της κοινότητας. Πρόσφατες «θυγατρικές» παραστάσεις του Stand Up Therapy ειναι οι Pop-Up Academy μια σειρά από δημόσιες διαλέξεις από ειδικούς σε φλέγοντα ζητήματα, και το Ρώτα τον Ψυχολόγο μια ζωντανή ψυχοθεραπευτική εμπειρία ανοιχτής διάδρασης με το κοινό.

Για περισσότερες πληροφορίες, εκτενέστερο βιογραφικό και υλικό, επισκεφθείτε το επίσημο site: https://manoshatzimalonas.com/

Λίγα λόγια για την Ιωάννα Μαρία Ναζιάρ:

Η Ιωάννα Μαρία Ναζιάρ δραστηριοποιείται στον χώρο της συμβουλευτικής γονέων, συνδυάζοντας ένα πολυεπίπεδο υπόβαθρο στην ψυχοκινητική θεραπεία, την εκπαίδευση, την ειδική αγωγή, την επιχειρηματικότητα και τον ανθρωπιστικό τομέα. Η επαγγελματική της πορεία διαμορφώθηκε μέσα από τη σταθερή ενασχόληση με την ανθρώπινη ανάπτυξη, τη λειτουργία των συστημάτων και την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης της οικογένειας στη σύγχρονη πραγματικότητα.

Έχοντας εργαστεί επί σειρά ετών με παιδιά και οικογένειες, και έχοντας αναπτύξει βαθιά κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι γονείς, εστιάζει στη δημιουργία πρακτικών, εφαρμόσιμων και ανθρώπινων εργαλείων που ενισχύουν τη σύνδεση, την εμπιστοσύνη και τη συναισθηματική ασφάλεια μέσα στο σπίτι. Η προσέγγισή της συνδυάζει συναισθηματική κατανόηση, οργανωτική σαφήνεια και συστημική διορατικότητα, με στόχο να βοηθήσει τους γονείς να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη επίγνωση, σταθερότητα και αποτελεσματικότητα στις ανάγκες των παιδιών τους.

Σημαντική σημείωση

Το σεμινάριο είναι εκπαιδευτικού χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά την ψυχοθεραπεία, τη συμβουλευτική γονέων ή την εξατομικευμένη κλινική/ειδική αξιολόγηση. Αποτελεί, ωστόσο, ένα ουσιαστικό σημείο εκκίνησης για ενημέρωση, πρόληψη και πρακτικό προσανατολισμό.