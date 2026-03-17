Καταρράκτες Τρίτωνα: Ένας μαγικός τόπος, άγνωστος στους περισσότερους

Ηλεία… ένας τόπος όμορφος, προικισμένος από την φύση. Πλούσιος, που δυστυχώς δεν έχει βρει ανάλογη ανταπόκριση από τους ανθρώπους για την ανάδειξή του.

Ο ποταμός Τρίτωνας στην ορεινή Ηλεία, δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός, όσοι όμως τον γνωρίζουν, ξέρουν ότι ξεχωρίζει για τους καταρράκτες του.

Καταρράκτες που φέτος όμως έδειξαν ίσως περισσότερο από ποτέ τα τελευταία χρόνια, το μεγαλείο τους, καθώς η περιοχή που πηγάζει και ρέει ο ποταμός, δέχθηκε πολύ μεγάλο όγκο βροχής…

Το ilialive.gr επισκέφθηκε και κατέγραψε μοναδικές εικόνες από τους καταρράκτες του Τρίτωνα, τουλάχιστον τρεις με κλιμακούμενο μέγεθος, κοντά στην Ιερά Μονή Σεπετού, ανάμεσα στις Αμυγδαλιές και την Αλιφείρα.

Και η λήψη μας ήταν διπλή, μια σε ένα κενό της κακοκαιρίας με τα νερά πλούσια να προσφέρουν ένα εντυπωσιακό θέαμα και η δεύτερη αυτή την περίοδο, που έχουν κοπάσει οι βροχές και που η εικόνα παραπέμπει σε αυτή που συνήθως έχουν ως ροή οι καταρράκτες.

Ευχόμαστε το πανέμορφο φαράγγι του Τρίτωνα και οι καταρράκτες να τύχουν της προσοχής που πρέπει από τις τοπικές αρχές, το δήμο Ανδρίτσαινας - Κρεστένων και την Περιφερειακή Ενότητας Ηλείας και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να γίνουν επισκέψιμοι.

Λίγα λόγια για τον Τρίτωνα

Ο ποταμός Τρίτωνας στην ορεινή Ηλεία, πηγάζει από τη Μίνθη διασχίζει την αρχαία Αλίφειρα (κοντά στις Αμυγδαλιές και την Αλιφείρα) και καταλήγει στον Αλφειό, όντας παραπόταμός του, εκβάλλοντας στο ύψος της Ηραίας.

Αντικρίζοντας την εικόνα του μεγάλου καταρράκτη, νομίζεις πως κάποιο χέρι τον σμίλεψε… Μέρος της μαγείας αυτής, είναι και η σύνδεσή του με τον τόπο που φέρεται να γεννήθηκε η θεά Αθηνά, αν και υπάρχουν και άλλες περιοχές στην Βοιωτία, την Αρκαδία (στους αρχαίους χρόνους η Αλίφειρα ήταν αρκαδική πόλη, πιθανόν πρόκειται για το ίδιο σημείο), την Κρήτη, ακόμα και την Λιβύη, διεκδικούν αυτή τη θέση.

Ωστόσο πολύ κοντά στους καταρράκτες υπάρχει και το Ιερό της Θεάς Αθηνάς, πάνω στις πλαγιές του λόφου.

Πέρα από τον μεγάλο καταρράκτη, υπάρχουν ακόμα δύο τρεις μικρότεροι αλλά μοναδικές ομορφιάς, όπως το ίδιο όμορφο είναι συνολικά το φαράγγι.

Βέβαια στη διάρκεια του ρεπορτάζ μας, δυστυχώς βρήκαμε και κάποια λίγα σκουπίδια μέσα σε αυτό, ελαστικά και πλαστικά που παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά.

Για να φτάσει κανείς στην περιοχή που βρίσκονται οι καταρράκτες θα πρέπει να ακολουθήσει τον άξονα Κρέστενας - Ανδρίτσαινας και στις Αμυγδαλιές να στρίψεις προς Αλιφείρα. Μπροστά του θα βρει την Ιερά Μονή Σεπετού, που απολαμβάνει τη μοναδική θέα - από απόσταση - των καταρρακτών.

Δείτε το video: