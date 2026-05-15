Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 102 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε η σημερινή (15/5) κλήρωση του Eurojackpot που μοίραζε 102 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης, είναι οι εξής: 1, 32, 33, 36, 37 και αριθμοί Eurojackpot 7 και 12.

Το Eurojackpot είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω των καταστημάτων Allwyn και μοιράζει κέρδη μέχρι και 120 εκατ. ευρώ.

Οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, κάθε Τρίτη στις 21:15 και κάθε Παρασκευή στις 21:00.

Στην Ελλάδα η κατάθεση των δελτίων στα καταστήματα Allwyn ολοκληρώνεται στις 19:00, τις ημέρες των κληρώσεων, δηλαδή κάθε Τρίτη και Παρασκευή.