Κλειστό λόγω ψύλλων Γυμνάσιο στο Ηράκλειο

Αυτοψία από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και εργασίες απεντόμωσης

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Το 9ο Γυμνάσιο Ηρακλείου έκλεισε προσωρινά λόγω εμφάνισης ψύλλων σε μαθητές.
  • Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας πραγματοποίησε αυτοψία και ζήτησε απεντόμωση του σχολείου.
  • Ιδιωτικό συνεργείο εκτέλεσε εργασίες απεντόμωσης για την αποκατάσταση της κατάστασης.
  • Γονείς από γειτονικά σχολεία εξέφρασαν ανησυχία για πιθανή επέκταση του προβλήματος.
  • Η απομάκρυνση τετράποδων από τους εξωτερικούς χώρους των σχολείων κρίνεται απαραίτητη για την πρόληψη μελλοντικών περιστατικών.
Κλειστό παρέμεινε την Παρασκευή 15 Μαΐου το 9ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, έπειτα από εμφάνιση ψύλλων σε μαθητές.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, η διεύθυνση του σχολείου, με το που έγινε γνωστό η παρουσία των συγκεκριμένων εντόμων σε παιδιά, ζήτησε από αυτά να πάνε σπίτι τους, και απευθύνθηκε αρμοδίως

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, αφού είχε επικοινωνήσει με την αντιδημαρχία Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου, πραγματοποίησε αυτοψία στους χώρους και ζήτησε το κλείσιμο της σχολικής μονάδας, προκειμένου να γίνει οι απαραίτητες απολυμάνσεις.

Ιδιωτικό συνεργείο προχώρησε σε εργασίες απεντόμωσης την Παρασκευή, με την ευχή - προσδοκία όλων ότι με τη μεσολάβηση του Σαββατοκύριακου, από Δευτέρα θα έχει επιστρέψει η ομαλότητα!

Σημειώνεται ότι γονείς μαθητών από διπλανά σχολεία εξέφρασαν την ανησυχία τους υπό τον φόβο/κίνδυνο και την πιθανότητα τα ενοχλητικά ζωύφια να έχουν επεκταθεί και σε άλλα παιδιά.

Όπως τονίζεται, απαραίτητη προϋπόθεση για να μην εμφανιστεί κάτι αντίστοιχο στο μέλλον, είναι η απομάκρυνση τετράποδων που βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων.

