Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. δύο εγκληματικές οργανώσεις με δράση σε Αττική και Βοιωτία

Snapshot Η Ασφάλεια Δυτικής Αττικής εξάρθρωσε δύο εγκληματικές οργανώσεις που δρούσαν στην Αττική και τη Βοιωτία με δραστηριότητες κλοπών οχημάτων και διακίνησης ναρκωτικών.

Η πρώτη οργάνωση ήταν ενεργή σε κλοπές αυτοκινήτων και διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική και τη Βοιωτία.

Κεντρικό πρόσωπο της δεύτερης οργάνωσης είναι ένας 35χρονος υπήκοος Αλβανίας, που θεωρείται αρχηγός της ομάδας.

Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και πραγματοποίησαν επιχείρηση σε κρησφύγετο της δεύτερης ομάδας στη Θήβα. Snapshot powered by AI

Δύο εγκληματικές οργανώσεις που δρούσαν συντονισμένα σε Αττική και Βοιωτία, με αντικείμενο τις κλοπές οχημάτων και τη διακίνηση ναρκωτικών, εξάρθρωσε η Ασφάλεια Δυτικής Αττικής έπειτα από πολύμηνη έρευνα.

Στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 18 άτομα, μεταξύ των οποίων φέρονται να περιλαμβάνονται ο αρχηγός και οι βασικοί συνεργοί των κυκλωμάτων, ενώ προέκυψε ότι η δράση τους κατευθυνόταν και από έγκλειστους κρατουμένους μέσα από τις φυλακές.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, η πρώτη οργάνωση είχε συστηματική δράση σε κλοπές αυτοκινήτων από διάφορες περιοχές της Αττικής, ενώ παράλληλα μέλη της εμπλέκονταν και σε διακίνηση ναρκωτικών σε Αττική και Βοιωτία.

Κομβικό πρόσωπο στην υπόθεση φέρεται να είναι ένας 35χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος παρουσιάζεται ως αρχηγός της δεύτερης οργάνωσης. Οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν κρησφύγετο της ομάδας στη Θήβα, όπου και πραγματοποιήθηκε στοχευμένη επιχείρηση σύλληψης.