Άρης Μουγκοπέτρος: Δείχνει το χέρι του μετά τον ακρωτηριασμό και τα χειρουργεία

Με νέα ανάρτηση ο Άρης Μουγκοπέτρος, έδειξε ξανά δημόσια το σοβαρά τραυματισμένο του χέρι, μετά από αλλεπάλληλα χειρουργεία και επεμβάσεις αποκατάστασης, έπειτα από το σοβαρό ατύχημα που είχε το Πάσχα του 2025.

Ο μουσικός, που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο όταν τραυματίστηκε σε πασχαλινό γλέντι στην Αχαΐα, δημοσίευσε φωτογραφία του δεξιού του χεριού, το οποίο πλέον έχει βελτιωθεί σημαντικά. Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα 2025, ενώ έπαιζε μουσική, φίλος του τού έδωσε μια κροτίδα που εξερράγη στα χέρια του, με αποτέλεσμα να χάσει δύο δάχτυλα και να τραυματιστεί σοβαρά και στο δεξί του μάτι.

Έπειτα από σειρά επεμβάσεων, η κατάσταση της υγείας του έχει παρουσιάσει αισθητή βελτίωση, τόσο στην όραση όσο και στο τραυματισμένο χέρι, στο οποίο έχουν τοποθετηθεί μοσχεύματα και προσθήκες σιλικόνης.

Στην ανάρτησή του, ο μουσικός περιγράφει τη δύσκολη πορεία της αποκατάστασής του και το αποτέλεσμα των επεμβάσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Αυτό είναι το δεξί μου χέρι. Το χέρι που τραυματίστηκε, που έχασε δύο δάχτυλα… και που σήμερα μοιάζει ξανά αληθινό. Ο αντίχειρας είναι αποτέλεσμα μοσχεύματος και η προσθήκη σιλικόνης που δημιούργησε ο κύριος Κώστας Χρονόπουλος με την ομάδα του, που είναι πραγματικά έργο ζωής. Όταν η επιστήμη συναντά τον άνθρωπο και την Τέχνη, γεννιούνται μικρά θαύματα».

