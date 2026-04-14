Άρης Μουγκοπέτρος: Αν δεν υπήρχε αυτός ο γιατρός, θα είχε κοπεί το χέρι μου

Έναν χρόνο μετά το ατύχημα με κροτίδα που οδήγησε στον ακρωτηριασμό των τριών δαχτύλων του ενός χεριού του, ο Άρης Μουγκοπέτρος μίλησε για την μάχη που έδωσε να κρατήσει το χέρι του, αλλά και το τέλος του γάμου με τη μητέρα των παιδιών του.

Το «ευχαριστώ» στον γιατρό του και το τατουάζ με τα αρχικά του ονόματός του

Ο Άρης Μουγκοπέτρος είδε την ζωή του να αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη, με τον σοβαρό τραυματισμό του να απειλεί την καριέρα του στη μουσική. Ο άνθρωπος που στάθηκε σαν «άγγελος» δίπλα του, βγάζοντάς τον από το σκοτάδι στο φως ήταν ο γιατρός του, τον οποίο και θα ευγνωμονεί πάντα. Μάλιστα, ο ίδιος επέλεξε να αποτυπώσει την ευγνωμοσύνη του κάνοντας τατουάζ τα αρχικά του στο δέρμα του.

«Έχω κάνει τατουάζ τα αρχικά του γιατρού μου, γιατί αν δεν υπήρχε αυτός ο γιατρός στάνταρ δεν θα έπαιζα κλαρίνο ξανά. Και επίσης, θα είχε κοπεί το χέρι. Οπότε του χρωστάω, όχι ένα ευχαριστώ, του χρωστάω τη ζωή μου γύρω απ’ τη μουσική. Και μπορώ να πω ότι ήμουν τυχερός στην ατυχία μου που γνώρισα έναν τόσο σοβαρό επιστήμονα σαν αυτόν και που το πήρε πατριωτικά το να ξαναπαίξουμε κλαρίνο», εξήγησε ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Η νέα πραγματικότητα μετά το διαζύγιο

Πέρα από τη δοκιμασία με την υγεία του, ο μουσικός κλήθηκε να διαχειριστεί και τη διάλυση γάμου του, χαρακτηρίζοντας τον χωρισμό του ως ένα μάθημα που τον ανάγκασε να δει τη ζωή από άλλη οπτική γωνία, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την ισορροπία των δίδυμων κοριτσιών του.

«Νομίζω ότι είναι ένα γερό “χαστούκι” ο χωρισμός μου. Και όταν χωρίζεις με αυτό τον τρόπο, αλλά νομίζω ότι όταν χωρίζεις είναι μία αρχή στο να φτιάξεις τη σχέση σου με άλλον τρόπο με την πρώην σύντροφό σου. Και να λειτουργήσετε καλύτερα πλέον, εφόσον βλέπεις ότι δεν τα πάτε καλά, για την ανατροφή των παιδιών. Γιατί νομίζω ότι δεν ευθύνεται κανένα παιδάκι για τις ηλιθιότητες – συγγνώμη για την έκφραση – των μεγάλων. Τα παιδάκια αυτό που θέλουν είναι χαρά. Θέλουν να βλέπουν ευτυχισμένους τους γονείς και θέλουνε αγάπη. Δεν θέλουν κάτι άλλο, δεν αγαπάνε με δόλο».

Όσο για τις φήμες που τον θέλουν να έχει προχωρήσει ήδη στην επόμενη σελίδα της προσωπικής του ζωής, ο Άρης Μουγκοπέτρος ήταν ξεκάθαρος, τονίζοντας πως η δουλειά του είναι ο μοναδικός του «έρωτας» αυτή τη στιγμή.

«Δεν είμαι ερωτευμένος, αλλά είμαι ερωτευμένος με τη δουλειά μου. Έχω αρχίσει, κάνω όνειρα… Δεν έχει υπάρξει κάτι άλλο στη ζωή μου. Είναι πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι ένας νορμάλ άνθρωπος, μετά από μία τόσο μακροχρόνια σχέση των 9-10 ετών, η πρώτη του έννοια είναι να βρει αμέσως τον επόμενό του σταθμό».

