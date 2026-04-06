Άρης Μουγκοπέτρος: Απέσυρε τις κατηγορίες για την κροτίδα - «Θέλω να βρω ξανά τον εαυτό μου»

Snapshot Ο Άρης Μουγκοπέτρος απέσυρε οριστικά τις κατηγορίες για την κροτίδα που του προκάλεσε τον ακρωτηριασμό δύο δακτύλων.

Η απόφαση βασίστηκε στην πίστη του και στην ανάγκη για εσωτερική γαλήνη, χωρίς όρους ή απαιτήσεις από την άλλη πλευρά.

Ο ίδιος δεν επιδιώκει αποζημίωση και δηλώνει πως το χέρι του δεν μπορεί να επανέλθει.

Επιθυμεί να προχωρήσει στη ζωή του, εστιάζοντας στα παιδιά του και την προσωπική του ηρεμία.

Σημείωσε πως δεν υπήρξε ουσιαστική κίνηση από τη Δικαιοσύνη για την υπόθεση, αλλά έχει θετική άποψη για τη βοήθεια που έλαβε σε άλλο προσωπικό ζήτημα.

Τις κατηγορίες που είχε καταθέσει εναντίον του ανθρώπου που του έδωσε την κροτίδα, με αποτέλεσμα να χάσει το χέρι του πριν από έναν χρόνο, απέσυρε ο Άρης Μουγκοπέτρος, δηλώνοντας πως για τον ίδιο «η διαδικασία έχει κλείσει οριστικά και αμετάκλητα». Στις 21 Απριλίου 2025, σε πανηγύρι στα Τριπόταμα Αχαΐας, ο μουσικός τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη κροτίδας που, σύμφωνα με τις καταθέσεις, του είχε δώσει πρώην φίλος του. Ο τραυματισμός είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό δύο δακτύλων, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους και επιβαρύνοντας περαιτέρω τη σχέση μεταξύ των δύο ανδρών.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή του Αντώνη Σρόιτερ στον τηλεοπτικό σταθμό «Alpha», ο ίδιος εξήγησε ότι πήρε την απόφαση πριν από περίπου δύο εβδομάδες.

Όπως ανέφερε, απέσυρε τις κατηγορίες απέναντι στον άνθρωπο που του έδωσε την κροτίδα, τον οποίο στο παρελθόν χαρακτήριζε ως «αδερφικό φίλο».

«Το χέρι μου δεν γυρνά πίσω»

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν έθεσε κανέναν όρο σχετικά με πιθανές κινήσεις από την άλλη πλευρά, σημειώνοντας ότι ο εμπλεκόμενος μπορεί να πράξει όπως επιθυμεί.

Χαρακτηρηστικά ανέφερε, «Δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο. Ούτε χρήματα θέλω, το χέρι μου δεν γυρνά πίσω». Όπως είπε, η μεγαλύτερη «αμοιβή» για τον ίδιο είναι να καταφέρει να βρει ξανά τον εαυτό του και να ηρεμήσει ψυχικά, κάτι που –όπως υποστήριξε– συμβαίνει σταδιακά.

Ο ρόλος της πίστης και η προσωπική του ηρεμία

Ο Άρης Μουγκοπέτρος αποκάλυψε ότι σημαντικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξε η πίστη του, αλλά και η καθοδήγηση από τον πνευματικό του.

Όπως ανέφερε, πλέον έχει ηρεμήσει και θεωρεί την εξέλιξη αυτή ως ένα «σημάδι από τον Θεό», εξηγώντας ότι τον οδήγησε στην απόφαση να μην συνεχίσει τη διαδικασία και να προχωρήσει τη ζωή του.

Εξέφρασε την ευχή για τον άνθρωπο που εμπλέκεται στο περιστατικό να μετανιώσει και να συγχωρεθεί για όσα συνέβησαν, λέγοντας: «Δεν με ενδιαφέρει αν θα αποσύρει εκείνος τις μηνύσεις. Με ενδιαφέρει να τον συγχωρέσει ο Θεός και να μετανιώσει».

Η θέση της Δικαιοσύνης

Ο ίδιος σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια ουσιαστική κίνηση από την ελληνική Δικαιοσύνη στην υπόθεση.

Ωστόσο, φρόντισε να διευκρινίσει πως προσωπικά έχει να πει τα καλύτερα για τη Δικαιοσύνη, καθώς –όπως είπε– τον βοήθησε σε άλλο προσωπικό του ζήτημα που αφορούσε τη σύζυγό του και όχι στη συγκεκριμένη περίπτωση.

«Θέλω να ασχοληθώ με τα παιδιά μου και με εμένα»

Ο μουσικός ξεκαθάρισε ότι πλέον επιθυμεί να αφήσει πίσω του το περιστατικό και να επικεντρωθεί στη ζωή του.

Όπως δήλωσε, «θέλω να ασχοληθώ με τα κορίτσια μου και με εμένα», υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητά του είναι τα παιδιά του και η προσωπική του ισορροπία, με στόχο να προχωρήσει με ηρεμία, αφήνοντας οριστικά πίσω το παρελθόν.

