Ο Άρης Μουγκοπέτρος έκοψε και δώρισε τα μαλλιά του σε καρκινοπαθείς

Μια πράξη αγάπης και προσφοράς έκανε ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος έκοψε και δώρισε τα μαλλιά του σε καρκινοπαθείς. Ο μουσικός, ο οποίος ακρωτηριάστηκε στα δάχτυλα του πριν από έναν χρόνο κατά τη διάρκεια ενός γλεντιού έπειτα από έκρηξη κροτίδας, αποκάλυψε μέσω ανάρτησής του στο Instagram ότι προσφέρει τα μαλλιά του «για να γίνουν δύναμη σε ανθρώπους που δίνουν τον πιο δύσκολο αγώνα».

Όπως εξήγησε ο μουσικός στην ανάρτησή του, δεν πρόκειται για ένα απλό κούρεμα, αλλά «μια πράξη προσφοράς».

Δείτε την ανάρτηση του μουσικού:

https://www.instagram.com/p/DUBHOtWDDBP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο μουσικός ανέφερε: «Τα μαλλιά που με συνόδευσαν σε στιγμές χαράς, σε γλέντια, σε μουσικές σκηνές και σε δύσκολες διαδρομές ζωής, σήμερα αλλάζουν σκοπό. Τα προσφέρω για να γίνουν δύναμη σε ανθρώπους που δίνουν τον πιο δύσκολο αγώνα: τους καρκινοπαθείς.

"Όταν επισκέπτεται ο πόνος τον άνθρωπο, τότε του κάνει επίσκεψη ο Χριστός", λέει ο Άγιος Παΐσιος. Και μέσα σε αυτόν τον πόνο έμαθα πως τίποτα δεν χάνεται, όταν μετατρέπεται σε αγάπη και προσφορά. Όταν η δοκιμασία σε λυγίζει, η προσφορά σε σηκώνει ξανά όρθιο.

Με πίστη στον Θεό, με ευγνωμοσύνη για όσα μου χαρίστηκαν και με σεβασμό σε όσους παλεύουν καθημερινά, επιλέγω να δίνω. Γιατί η αληθινή δύναμη δεν βρίσκεται σε όσα κρατάμε, αλλά σε όσα προσφέρουμε με αγάπη. Η δοκιμασία με δίδαξε. Η πίστη με κράτησε όρθιο. Η προσφορά μου έδωσε ξανά νόημα. Με ταπεινότητα. Με πίστη. Με ελπίδα».