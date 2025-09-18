Άρης Μουγκοπέτρος: Μήνυση κατά από τον άνθρωπο που του έδωσε την κροτίδα

Δικαστική διαμάχη για τον τραυματισμό του Άρη Μουγκοπέτρου από κροτίδα.

Σε δικαστική αντιπαράθεση οδηγείται η υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού του μουσικού Άρη Μουγκοπέτρου από κροτίδα, καθώς πλέον ο ίδιος αντιμετωπίζει μήνυση από τον πρώην φίλο του, ο οποίος τον κατηγορεί για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση μέσω ανάρτησης στα social media.

Η εξέλιξη της υπόθεσης και η μήνυση

Στις 21 Απριλίου 2025, σε πανηγύρι στα Τριπόταμα Αχαΐας, ο Άρης Μουγκοπέτρος τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη κροτίδας που, σύμφωνα με τις καταθέσεις, του είχε δώσει ο πρώην φίλος του. Ο τραυματισμός είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό δύο δακτύλων, γεγονός που προκάλεσε σοκ σε όλους τους παρευρισκόμενους και επιδείνωσε την ήδη τεταμένη σχέση μεταξύ των δύο.

Στις 30 Αυγούστου 2025, ο μουσικός ανάρτησε σε Facebook και Instagram φωτογραφία του πρώην φίλου του συνοδευόμενη από υβριστικό σχόλιο, κατηγορώντας τον για αμέλεια και ασέβεια, ενώ χρησιμοποίησε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Η δημοσίευση αυτή αποτέλεσε αφορμή για τη μήνυση που κατέθεσε ο πρώην φίλος του στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Τριπόλεως.

Οι κατηγορίες και οι αντιδράσεις

Στη μήνυση, ο πρώην φίλος του Άρη Μουγκοπέτρου ισχυρίζεται ότι οι αναρτήσεις περιείχαν υβριστικό και συκοφαντικό περιεχόμενο, το οποίο τον δυσφήμισε και προσπάθησε να του αποδώσει ευθύνες για τον τραυματισμό, παρά το γεγονός ότι δεν είχε καμία ανάμειξη. Επισημαίνει επίσης ότι η ανάρτηση παραβίασε τα προσωπικά του δεδομένα και έγινε χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Πριν από την κατάθεση της μήνυσης, είχε σταλεί εξώδικη δήλωση με αίτημα την αφαίρεση της φωτογραφίας και την απόσυρση των υβριστικών σχολίων. Παρότι η φωτογραφία αφαιρέθηκε, δεν υπήρξε καμία δημόσια ανάκληση ή διόρθωση των σχολίων.

Επόμενα βήματα και νομικές προοπτικές

Η υπόθεση θα απασχολήσει τη δικαιοσύνη, καθώς εξετάζονται οι κατηγορίες για εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμιση και παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Η εξέλιξη της δίκης αναμένεται να ρίξει φως στις ευθύνες και των δύο πλευρών, ενώ η δημόσια διαμάχη έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση του τραυματισμού του Άρη Μουγκοπέτρου και η δικαστική διαμάχη που ακολούθησε αναδεικνύουν τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η χρήση επικίνδυνων αντικειμένων σε δημόσιους χώρους, καθώς και τις συνέπειες της διαδικτυακής έκθεσης και της ρητορικής μίσους.