Περού: Μια ακόμη δολοφονία δημοσιογράφου - Είχε αποκαλύψει σκάνδαλο διαφθοράς

Σύμφωνα με επίσημο απολογισμό των αρχών, από τον Ιανουάριο ως τον Οκτώβριο καταγράφηκαν 1.888 ανθρωποκτονίες στο Περού

AP
Ένας περουβιανός δημοσιογράφος άφησε χθες Παρασκευή την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της Λίμα, μετά την επίθεση που δέχθηκε από ενόπλους, ανακοίνωσε η εθνική ένωση δημοσιογράφων (Asociación Nacional de Periodistas / ANP) του Περού, ανεβάζοντας σε τέσσερις τον αριθμό των δημοσιογράφων που δολοφονήθηκαν φέτος στη χώρα.

Ο Μίτσαρ Καστιγιέχος τραυματίστηκε θανάσιμα στις 12 Δεκεμβρίου, καθώς έφευγε από το σπίτι του για να μεταβεί στον ραδιοφωνικό σταθμό Latin Plus όπου εργαζόταν, στην περιοχή Ουκαγιάλι.

Ο 34χρονος δημοσιογράφος ήταν γνωστός για την αποκάλυψη σκανδάλου διαφθοράς στους κόλπους των τοπικών αρχών.

Η ANP ζήτησε την «παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων για αυτήν τη δολοφονία». «Η φετινή χρονιά ήταν καταστροφική για την ελευθερία του Τύπου στο Περού», υπογράμμισε.

Στις αρχές του μήνα, ο Φερνάντο Νούνιες, δημοσιογράφος του ειδησεογραφικού ιστότοπου Kamila TV, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε καθώς επέστρεφε από ρεπορτάζ στην περιοχή Λα Λιμπερτάδ, στο βόρειο τμήμα του Περού. Είχαν προηγηθεί οι δολοφονίες των δημοσιογράφων Γκαστόν Μεδίνα και Ραούλ Σέλις από ενόπλους, καθώς η δράση εγκληματικών συμμοριών εξαπλώνεται στη χώρα.

Σύμφωνα με επίσημο απολογισμό των αρχών, από τον Ιανουάριο ως τον Οκτώβριο καταγράφηκαν 1.888 ανθρωποκτονίες στο Περού – αριθμός αυξημένος κατά 13% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σεφ έσωσε τη ζωή 78χρονου όταν δεν εμφανίστηκε για το καθημερινό του φαγητό: «Είναι φίλος, θείος και παππούς!»

