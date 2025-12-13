Περού: Ένας ναός 5.000 ετών ανακαλύφθηκε στην έρημο - Γιατί ήταν θαμμένοι τρεις σκελετοί στον τοίχο;

Ένας μεγαλοπρεπής ναός που χρονολογείται πριν από 4.000 με 5.000 χρόνια ανακάλυψαν αρχαιολόγοι στους αμμόλοφους του βορειοδυτικού Περού, στην κοιλάδα της Χάνα.

Η ομάδα ανασκαφών αρχικά βρήκε τοίχους ναού και αργότερα προσδιόρισε ότι ήταν θρησκευτικός χώρος. Ανακαλύφθηκε μια κεντρική σκάλα, που πιθανώς οδηγούσε σε μια υπερυψωμένη πλατφόρμα για τελετουργίες. Η ομάδα βρήκε επίσης γλυπτά στους τοίχους, όπως γάτες, νύχια ερπετών και ανθρώπους με κεφάλια πουλιών.

Σε αυτό το σημείο βρέθηκαν επίσης τρεις σκελετοί ενηλίκων, θαμμένοι μέσα στα τείχη. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτά τα άτομα μπορεί να αποτελούσαν μέρος των τελετουργιών του ναού, καθώς η θέση ταφής τους υποδηλώνει έναν συγκεκριμένο θρησκευτικό σκοπό. Ένα δεμάτι τυλιγμένο σε λινό βρέθηκε κοντά στους σκελετούς, που πιθανώς περιείχε προσφορές στους θεούς.

Τα γλυπτά που βρέθηκαν στον ναό, ειδικά τα ανθρώπινα κεφάλια γατών και πουλιών, υποδηλώνουν ότι αυτά τα σύμβολα είχαν βαθύ πνευματικό νόημα.

Εκτός από τον παλιό ναό, οι ανασκαφές αποκάλυψαν επίσης τα ερείπια ενός άλλου ναού που χρονολογείται γύρω στο 600-700 μ.Χ., ο οποίος πιστεύεται ότι ανήκει στον πολιτισμό Μότσε. Τα λείψανα ενός παιδιού 5 έως 6 ετών βρέθηκαν επίσης σε αυτόν τον ναό.

Αν και οι ναοί προέρχονται από δύο διαφορετικές περιόδους, καταδεικνύουν πώς οι θρησκευτικές πρακτικές στην περιοχή ήταν σταθερές παρά τις αλλαγές, ενώ ενδελεχής εξέταση των αντικειμένων και των σκελετών θα αποκαλύψει μια πλήρη εικόνα των ανθρώπων που τους έχτισαν.