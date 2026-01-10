Ιωάννινα: Το αντλιοστάσιο παραμένει εκτός λειτουργίας στον Κατσικά – Τα λύματα καταλήγουν στη λίμνη

Οι αντλίες στο αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑΙ στην περιοχή του Κατσικά, στα Ιωάννινα, έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, πιθανότατα λόγω βλάβης. Ως αποτέλεσμα, τα λύματα που καταφτάνουν από το αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής, πλημμυρίζουν τον χώρο και στη συνέχεια ρέουν προς τη λίμνη Παμβώτιδα, μαζί με τα νερά της βροχής.

Στο ίδιο σημείο, ανάμεσα σε λύματα και λασπόνερα, πλένονται τα απορριμματοφόρα του Δήμου, ενώ, από τη στιγμή που αποφασίστηκε η μεταφορά αυτής της εργασίας από το εργοτάξιο στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, δεν έχει πραγματοποιηθεί στοιχειώδης τσιμεντόστρωση, όπως μεταδίδει το epiruspost.gr.

Τα κάγκελα ασφαλείας τοποθετήθηκαν πρόσφατα έπειτα από ατύχημα εργαζόμενου, που έπεσε μέσα σε φρεάτιο.

Δεν είναι γνωστό για πόσο χρονικό διάστημα θα παραμείνει εκτός λειτουργίας το αντλιοστάσιο, ενώ, από το συγκεκριμένο σημείο συλλέγονται τα λύματα της ευρύτερης περιοχής του Κατσικά, τα οποία κανονικά θα διοχετεύονταν στο κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο και τον βιολογικό καθαρισμό μέσω των αντλιών.

Αντ’ αυτού, τα λύματα ξεχειλίζουν και κατευθύνονται προς τη λίμνη, καθώς η απόσταση από τις όχθες της Παμβώτιδας είναι μικρή.