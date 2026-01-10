Κρήτη: Σιδερόβεργα έπεσε από μπαλκόνι στον 3ο όροφο - Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο κέντρο των Χανίων , όταν μια σιδερόβεργα έπεσε από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας, ευτυχώς χωρίς να προκληθεί κάποιο σοβαρό ατύχημα.

