Κρήτη: Σιδερόβεργα έπεσε από μπαλκόνι στον 3ο όροφο - Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα
Η ένταση των καιρικών φαινομένων στάθηκε αρκετή για να σπάσει το σιδερικό από το κάγκελο της κατοικίας
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο κέντρο των Χανίων, όταν μια σιδερόβεργα έπεσε από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας, ευτυχώς χωρίς να προκληθεί κάποιο σοβαρό ατύχημα.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:31 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ταρέμι για την κατάσταση στο Ιράν: «Ως παίκτης πρέπει να είσαι με τον κόσμο»
22:14 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Τα σενάρια μιας αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν
21:37 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ