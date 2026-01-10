Συρία: Οι ΗΠΑ ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός και προστασία των δικαιωμάτων των Κούρδων

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Tom Barrack, ακούει κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ του προέδρου Donald Trump και του Τούρκου προέδρου Recep Tayyip Erdogan στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, κάλεσε το Σάββατο σε άμεση παύση των εχθροπραξιών μεταξύ του συριακού στρατού και των υπό κουρδική ηγεσία Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), μετά τη συνάντησή του με τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σαράα και τον υπουργό Εξωτερικών Ασάαντ αλ-Σαϊμπάνι.

Ο Μπάρακ χαρακτήρισε «βαθιά ανησυχητικές» τις πρόσφατες συγκρούσεις στο Χαλέπι μεταξύ των SDF και του συριακού στρατού, προειδοποιώντας, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ότι η βία αυτή «ενέχει τον κίνδυνο να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ» τον Δεκέμβριο του 2024.

«Η συριακή κυβέρνηση έχει επαναβεβαιώσει τη δέσμευσή της στη συμφωνία ενσωμάτωσης με τις SDF του Μαρτίου 2025», ανέφερε ο Αμερικανός απεσταλμένος, εξηγώντας ότι η συμφωνία προβλέπει ένα «πλαίσιο για την ένταξη των δυνάμεων των SDF στους εθνικούς θεσμούς».

Παράλληλα, ο Μπάρακ τόνισε ότι η ενσωμάτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί «με τρόπο που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα των Κούρδων και θα ενισχύει την ενότητα και την κυριαρχία της Συρίας».

Καλώντας τις δύο πλευρές να επιστρέψουν στον διάλογο και να επιδείξουν «μέγιστη αυτοσυγκράτηση», σημείωσε ότι η ομάδα του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, «είναι έτοιμη να διευκολύνει μια εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και των SDF, με στόχο μια συμπεριληπτική και υπεύθυνη διαδικασία ενσωμάτωσης».

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Τομ Μπάρακ είχε επίσης συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας, Αϊμάν Σαφάντι, με αντικείμενο τις συγκρούσεις στο Χαλέπι και τη βία στη νότια συριακή πόλη Σουγουέιντα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιορδανικού υπουργείου Εξωτερικών, οι δύο διπλωμάτες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να στηρίξουν τις προσπάθειες για μια «ειρηνική αποχώρηση των SDF από το Χαλέπι» και τη διασφάλιση της προστασίας των αμάχων.

Ο Σαφάντι υπογράμμισε επίσης την ανάγκη επίτευξης μιας «συνολικής λύσης για την κατάσταση στη Σουγουέιντα», με τους δύο πλευρές να ενθαρρύνουν «κοινές προσπάθειες για την εφαρμογή του οδικού χάρτη που θα οδηγήσει στον τερματισμό της κρίσης και στη σταθεροποίηση της νότιας Συρίας».

