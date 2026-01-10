Συρία: Οι ΗΠΑ ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός και προστασία των δικαιωμάτων των Κούρδων

Παρέμβαση του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ στη Συρία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δυνάμεων του καθεστώτος αλ-Σαράα και των Κούρδων, καλώντας τις δύο πλευρές να επιστρέψουν στον διάλογο

Newsbomb

Συρία: Οι ΗΠΑ ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός και προστασία των δικαιωμάτων των Κούρδων

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Tom Barrack, ακούει κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ του προέδρου Donald Trump και του Τούρκου προέδρου Recep Tayyip Erdogan στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, κάλεσε το Σάββατο σε άμεση παύση των εχθροπραξιών μεταξύ του συριακού στρατού και των υπό κουρδική ηγεσία Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), μετά τη συνάντησή του με τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σαράα και τον υπουργό Εξωτερικών Ασάαντ αλ-Σαϊμπάνι.

Ο Μπάρακ χαρακτήρισε «βαθιά ανησυχητικές» τις πρόσφατες συγκρούσεις στο Χαλέπι μεταξύ των SDF και του συριακού στρατού, προειδοποιώντας, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ότι η βία αυτή «ενέχει τον κίνδυνο να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ» τον Δεκέμβριο του 2024.

«Η συριακή κυβέρνηση έχει επαναβεβαιώσει τη δέσμευσή της στη συμφωνία ενσωμάτωσης με τις SDF του Μαρτίου 2025», ανέφερε ο Αμερικανός απεσταλμένος, εξηγώντας ότι η συμφωνία προβλέπει ένα «πλαίσιο για την ένταξη των δυνάμεων των SDF στους εθνικούς θεσμούς».

Παράλληλα, ο Μπάρακ τόνισε ότι η ενσωμάτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί «με τρόπο που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα των Κούρδων και θα ενισχύει την ενότητα και την κυριαρχία της Συρίας».

Καλώντας τις δύο πλευρές να επιστρέψουν στον διάλογο και να επιδείξουν «μέγιστη αυτοσυγκράτηση», σημείωσε ότι η ομάδα του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, «είναι έτοιμη να διευκολύνει μια εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και των SDF, με στόχο μια συμπεριληπτική και υπεύθυνη διαδικασία ενσωμάτωσης».

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Τομ Μπάρακ είχε επίσης συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας, Αϊμάν Σαφάντι, με αντικείμενο τις συγκρούσεις στο Χαλέπι και τη βία στη νότια συριακή πόλη Σουγουέιντα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιορδανικού υπουργείου Εξωτερικών, οι δύο διπλωμάτες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να στηρίξουν τις προσπάθειες για μια «ειρηνική αποχώρηση των SDF από το Χαλέπι» και τη διασφάλιση της προστασίας των αμάχων.

Ο Σαφάντι υπογράμμισε επίσης την ανάγκη επίτευξης μιας «συνολικής λύσης για την κατάσταση στη Σουγουέιντα», με τους δύο πλευρές να ενθαρρύνουν «κοινές προσπάθειες για την εφαρμογή του οδικού χάρτη που θα οδηγήσει στον τερματισμό της κρίσης και στη σταθεροποίηση της νότιας Συρίας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:17ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πυκνές χιονοπτώσεις στην Ήπειρο - «Ντύθηκαν» στα λευκά Πάπιγκο, Τσεπέλοβο και Μέτσοβο - Εικόνες

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγματα στη Συρία κατά του Ισλαμικού Κράτους

23:06ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Viral το αναμμένο τσιγάρο με τη φωτογραφία του Χαμενεΐ: το μήνυμα αλληλεγγύης των γυναικών

22:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χάος μετά το Νιγηρία – Αλγερία: Ξύλο ακόμη κι ανάμεσα σε δημοσιογράφους

22:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Από την κρίση, στην κορυφή του Eurogroup» – Αφιέρωμα της Foglio στον Κυριάκο Πιερρακάκη

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες κρίσεις Ανώτατων Αξιωματικών σε Στρατό Ξηράς, Αεροπορία, Ναυτικό: Προαγωγές και αποστρατείες - Όλα τα ονόματα

22:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών ο πρώτος χιονιάς του 2026 - Ποιες περιοχές θα «ντυθούν» στα λευκά

22:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ταρέμι για την κατάσταση στο Ιράν: «Ως παίκτης πρέπει να είσαι με τον κόσμο»

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σιδερόβεργα έπεσε από μπαλκόνι στον 3ο όροφο - Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα

22:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 0-3: Τα «ασπρόμαυρα» γκολ του «Δικέφαλου του Βορρά» στο Αγρίνιο

22:14ΑΠΟΨΕΙΣ

Τα σενάρια μιας αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν

22:05LIFESTYLE

Ζιζέλ Μπούντχεν: Αντιδρά η οικογένεια για τον γάμο της - «Φόβοι λόγω οικονομικού χάσματος»

21:56ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Νέες αποκαλύψεις για το επίμαχο βίντεο – Ο «Φλορίν Γκεοργκίου» συνομιλούσε με Χαραλάμπους και Λακκοτρύπη

21:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος - Ολυμπιακός 0-2: Τα γκολ των Πειραιωτών από το... πέρασμα από το Περιστέρι

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Οι ΗΠΑ ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός και προστασία των δικαιωμάτων των Κούρδων

21:39ΥΓΕΙΑ

Έξι φρούτα που ενυδατώνουν τον οργανισμό σας όταν είστε άρρωστος

21:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Κορυφή ο Ολυμπιακός, στο -1 ο ΠΑΟΚ και η πίεση στην ΑΕΚ

21:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος - Ολυμπιακός 0-2: Πέρασε από το Περιστέρι με… οδηγό Ταρέμι

21:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Άγιος Παΐσιος «ζωντανεύει» στη μεγάλη οθόνη – Από τα Φάρασα στην αιωνιότητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:00ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Γιατί ο χιονιάς της Δευτέρας δεν θα επηρεάσει την Αθήνα

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες κρίσεις Ανώτατων Αξιωματικών σε Στρατό Ξηράς, Αεροπορία, Ναυτικό: Προαγωγές και αποστρατείες - Όλα τα ονόματα

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Κλαίει η Βιάννος για τον 27χρονο Στέλιο – Η «προφητική» μαντινάδα πριν από έξι μήνες

07:46ΕΛΛΑΔΑ

«Βολές» Καρυστιανού σε Κωνσταντοπούλου στη δίκη των Τεμπών: «Σπαταλά τον χρόνο»

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Τυφώνας με ταχύτητα άνω των 150 χιλιομέτρων «σάρωσε» την Αλεξανδρούπολη – Δείτε βίντεο

20:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Θερμοκρασιακό ασανσέρ» για 72 ώρες - Πού θα χιονίσει τις επόμενες ώρες

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τους διαδηλωτές στο Ιράν» - Σενάριο αεροπορικής επιχείρησης

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγματα στη Συρία κατά του Ισλαμικού Κράτους

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Νέα στοιχεία «καίνε» τον ανηψιό του θύματος - Οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο πριν τη δολοφονία

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Οντάριο: 18χρονος χαρίζει ελπίδα σε άστεγους κατασκευάζοντας μικροσκοπικά σπίτια

21:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Άγιος Παΐσιος «ζωντανεύει» στη μεγάλη οθόνη – Από τα Φάρασα στην αιωνιότητα

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έπεσε οροφή καταστήματος μέσα σε εμπορικό κέντρο - Στο νοσοκομείο μία 45χρονη

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Στη δίνη της κακοκαιρίας η Πάτρα: Kαταιγίδες, σφοδρές χαλαζοπτώσεις και μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα - Ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν μπαλκόνι - Βίντεο

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη στο Νόρφολκ: Εντοπίστηκε σπάνια πολεμική σάλπιγγα από την Εποχή του Σιδήρου

22:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χάος μετά το Νιγηρία – Αλγερία: Ξύλο ακόμη κι ανάμεσα σε δημοσιογράφους

23:06ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

12:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύγκρουση on air: Η Τζάκρη είπε για «αλητεία της ΝΔ» για την Καρυστιανού - Αποχώρησε ο Λαζαρίδης

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Πενσυλβάνια: Έκλεβε λείψανα βρεφών και κρανία από νεκροταφεία και τα πωλούσε στο Facebook

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ