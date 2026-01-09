Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από τη Δαμασκό: Η Ευρώπη θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τη Συρία

Η Ευρώπη θα κάνει «ό,τι μπορεί» για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της Συρίας, υποσχέθηκε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά τη συνάντησή της με τον ηγέτη της Συρίας Άχμαντ αλ Σαράα στη Δαμασκό.

«Η Ευρώπη θα κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει την ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση της Συρίας», δήλωσε η φον ντερ Λάιν στο Χ.

Η φον ντερ Λάιεν συνοδεύεται κατά την επίσκεψή της από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. Είναι η πιο υψηλόβαθμη αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετέβη στη Συρία μετά την κατάληψη της εξουσίας από τον Σαράα στα τέλη του 2024.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα διμερούς συνεργασίας καθώς και «ανθρωπιστικές υποθέσεις και ζητήματα ασύλου στην Ευρώπη», σύμφωνα με τη συριακή προεδρία.