Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακό βίντεο από drone δείχνει την κατεδάφιση του τούνελ στον Περιφερειακό

Προχωρούν οι εργασίες στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης για την κατεδάφιση του τούνελ λόγω της κατασκευής του Flyover.

Τα μηχανήματα μετά τη απαραίτητη προετοιμασία ξεκίνησαν να κατεδαφίζουν το τούνελ.

Στο βίντεο που έχει τραβηχτεί από drone μπορείτε να δείτε από ψηλά την πρόοδο των εργασιών για την κατεδάφιση του τούνελ.

Σημειώνεται ότι η κυκλοφορία των οχημάτων τόσο στα ανατολικά όσο και στα δυτικά διεξάγεται παραπλέυρως του Περιφερειακού από παρακαμπτήριους δρόμους.

Οι εργασίες για την πλήρη κατεδάφιση του τούνελ θα διαρκέσουν αρκετές ημέρες.

Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο κατεδαφίστηκε η γέφυρα του Αγίου Παύλου ενώ προ μηνών κατεδαφίστηκε και η γέφυρα Πανοράματος, στο πλαίσιο της κατασκευής του Flyover.

Με πληροφορίες από thestival.gr

