Ιωάννινα: Ένοπλη ληστεία με θύματα ζευγάρι ηλικιωμένων στην Κόνιτσα

Στιγμές τρόμου βίωσε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στην περιοχή της Κόνιτσας το βράδυ της Τρίτης (17/3) που έπεσαν θύματα ένοπλης ληστείας από αγνώστους.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, τέσσερις άγνωστοι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους μπήκαν στο σπίτι του ζευγαριού στο χωριό Μελισσόπετρα της Κόνιτσας και μετέτρεψαν τη βραδιά τους σε εφιάλτη.

Οι άγνωστοι δράστες, ήταν οπλισμένοι με κυνηγετικό όπλο και πιστόλι. Υπό την απειλή των όπλων ακινητοποίησαν τον 83χρονο και την 76χρονη σύζυγό του και άρχισαν να ερευνούν τους χώρους του σπιτιού για χρυσαφικά και χρήματα.

Στο σπίτι των ηλικιωμένων οι δράστες εντοπισαν το χρηματικό ποσό των 180 ευρώ το οποίο αφαίρεσαν όπως επίσης και μερικά κοσμήματα που είχε η ηλικιωμένη γυναίκα.

Οι δράστες πριν τραπούν σε φυγή κλείδωσαν τους ηλικιωμένους μέσα στο σπίτι αφήνοντάς τους αβοήθητους και σε κατάσταση σοκ.

Το ζευγάρι εντοπίστηκε τελικά από μια γειτόνισσα, η οποία υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και έσπευσε στο σημείο.

Η γυναίκα ήταν εκείνη που ενημέρωσε την Αστυνομία, η οποία έφτασε άμεσα στο χωριό.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στην ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή επαναφέροντας τη συζήτηση για την αστυνόμευση στα απομακρυσμένα χωριά της παραμεθορίου.

