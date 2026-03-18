Επικεφαλής αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών: Άθικτο αλλά «υποβαθμισμένο» το ιρανικό καθεστώς

Άθικτο, αλλά «σε μεγάλο βαθμό υποβαθμισμένο» είναι το καθεστώς του Ιράν, μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις δηλώσεις της επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ Τούλσι Γκάμπαρντ.

Κορυφαίοι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών καταθέτουν ενώπιον της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας την Τετάρτη, προκειμένου να απαντήσουν σε ερωτήσεις βουλευτών σχετικά με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν στην κυβέρνηση Τραμπ πριν από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η κατάθεσή της αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, μετά την παραίτηση, χθες του αναπληρωτή της, και κορυφαίου αξιωματούχου της αντιτρομοκρατικής Τζο Κεντ, ο οποίος σε επιστολή του, επέκρινε τον πόλεμο ότι το Ιράν δεν «αποτελούσε άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Σύμφωνα με την Γκάμπαρντ, αν και το πρόγραμμα πυρηνικού εμπλουτισμού του Ιράν «εξαλείφθηκε» στα χτυπήματα του Ιουνίου, η πλήρης έκταση της ζημιάς παραμένει ασαφής.

Πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν δει καμία προσπάθεια μέχρι στιγμής από το Ιράν να ανοικοδομήσει την ικανότητα εμπλουτισμού του.

Προειδοποίησε ότι το Ιράν και οι πληρεξούσιοί του εξακολουθούν να διατηρούν την ικανότητα να επιτίθενται στα συμφέροντα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στη Μέση Ανατολή.

Είπε ότι εάν το καθεστώς επιβιώσει, είναι πιθανό να ξεκινήσει μια πολυετή προσπάθεια για την ανοικοδόμηση των πυραύλων και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών του.

