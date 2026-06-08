Κρήτη: Συνελήφθη 26χρονος στον ΒΟΑΚ με πάνω από 1,5 κιλό κάνναβης

Snapshot Ένας 26χρονος συνελήφθη στον ΒΟΑΚ κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου για κατοχή κάνναβης.

Κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης βάρους 1,7 κιλών που βρέθηκε στην κατοχή του.

Η σύλληψη έγινε στο ύψος των Σισών, στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό προανάκριση από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Σε σύλληψη για κατοχή σημαντικής ποσότητας κάνναβης οδήγησε τροχονομικός έλεγχος της Τροχαίας ΒΟΑΚ το απόγευμα της Κυριακής (7/6).

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν ελέγχους στον ΒΟΑΚ σταμάτησαν για έλεγχο έναν 26χρονο, στο ύψος των Σισών, στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου.



Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, εντοπίστηκε στην κατοχή του ποσότητα κάνναβης βάρους 1 κιλού και 700 γραμμαρίων.

Ο νεαρός συνελήφθη από τους αστυνομικούς, ενώ η ποσότητα των ναρκωτικών κατασχέθηκε.

Για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση από τις αρμόδιες αρχές.

Διαβάστε επίσης