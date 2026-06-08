Σκιάθος: Παιχνιδιάρα φώκια εμφανίστηκε στο Παλιό Λιμάνι και τράβηξε τα βλέμματα

Snapshot Μια φώκια εμφανίστηκε στο Παλιό Λιμάνι της Σκιάθου, προκαλώντας ευχάριστη έκπληξη σε επισκέπτες και κατοίκους.

Η φώκια βρέθηκε ανάμεσα στα σκάφη και απολάμβανε ήρεμα τη θάλασσα και τον ήλιο.

Το θέαμα της φώκιας προσέλκυσε την προσοχή και την ευχαρίστηση αλιέων και επισκεπτών στο λιμάνι.

Η παρουσία της φώκιας καταγράφηκε σε βίντεο που απεικονίζει τη παιχνιδιάρα της συμπεριφορά στο λιμάνι. Snapshot powered by AI

Ευχάριστη αναστάτωση για επισκέπτες και κατοίκους στη Σκιάθο όπου μία φώκια έκανε την εμφάνισή της στο Παλιό Λιμάνι.

Όπως αναφέρει το skiathoslife.gr, η φώκια εμφανίστηκε ανάμεσα στα σκάφη και απόλαυσε τη θάλασσα και τον ήλιο ατάραχη προσελκύοντας τα βλέμματα επισκεποτών και κατοίκων στην περιοχή.

Αλιείς και επισκέπτες του γραφικού λιμανιού απόλαυσαν με ευχαρίστηση το υπέροχο θέαμα της στη θάλασσα με τη φώκια να παιχνιδίζει ανέμελα.

Δείτε βίντεο με την παιχνιδιάρα φώκια στο Παλιό Λιμάνι της Σκιάθου:

Διαβάστε επίσης