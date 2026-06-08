«Η ζωή μου ως σκλάβα για το Opus Dei»: Η ιστορία δύο αδελφών που ζούσαν μέσα στην καθολική αίρεση

Snapshot Η Σίλα Τζόις και η αδερφή της Μάργκαρετ μεγάλωσαν μέσα στην αυστηρή και καταπιεστική δομή της καθολικής οργάνωσης Opus Dei, όπου δούλευαν ως «βοηθοί αριθμητικές» σε καθεστώς σκληρής εργασίας και πειθαρχίας.

Η Σίλα υπέστη σωματικές τιμωρίες, όπως η χρήση μεταλλικής αγκαθωτής καλτσοδέτας (σιλισί), και ψυχολογικό μαρτύριο, που την οδήγησαν σε σκέψεις αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο κέντρο Lismullin.

Οι βοηθοί αριθμητικές ζούσαν απομονωμένες, με περιορισμένη επικοινωνία με τις οικογένειές τους και αυστηρούς κανόνες, όπως απαγόρευση ομιλίας προς τους φοιτητές και κακές συνθήκες διαβίωσης.

Το Opus Dei αντιμετωπίζει κατηγορίες για κακοποίηση και εκμετάλλευση γυναικών παγκοσμίως, ενώ συνεχίζει να στρατολογεί νεαρά κορίτσια σε κέντρα με παρόμοιες πρακτικές.

Η Σίλα και η Μάργκαρετ πλέον ζουν μακριά από την οργάνωση και επιθυμούν να προειδοποιήσουν άλλους για τους κινδύνους που κρύβει η συμμετοχή σε τέτοιες δομές. Snapshot powered by AI

Όταν η Σίλα Τζόις έγινε δέκα ετών, της έκαναν το πρώτο της δώρο γενεθλίων. Όχι μια κούκλα Barbie ή ένα καινούργιο φόρεμα, αλλά μια επίσκεψη σε μια τοπική σχολή μαγειρικής.

Ήταν ενθουσιασμένη γιατί ήταν η πρώτη της έξοδος μόνη με τη μητέρα της, τη Μαίρη. Μια απόδραση από το παγωμένο μπανγκαλόου όπου ζούσε με τους γονείς της και τα 15 αδέρφια της, σε μια φτωχή συνοικία του Ντρογκέντα, περίπου 30 μίλια βόρεια του Δουβλίνου.

Φτάνοντας εκεί, μια ομάδα από «όμορφες γυναίκες» την παρέλαβε και την οδήγησε σε μια πεντακάθαρη κουζίνα. Της είπαν ότι ήταν «ξεχωριστή» και την περιέβαλαν με φρεσκοψημένο ψωμί, ψωμάκια και κέικ — ανείπωτες λιχουδιές για ένα κορίτσι του οποίου η οικογένεια μετά βίας μπορούσε να αγοράσει τρόφιμα.

Δεν μπορούσε να πιστέψει την τύχη της. Όμως η φιλόξενη αγκαλιά της σχολής εκείνη τη μέρα του Δεκεμβρίου του 1979 ήταν μια σκοτεινή βιτρίνα. Μακριά από το να της προσφέρει καταφύγιο από τη δύσκολη οικογενειακή της ζωή, αποτέλεσε το πρώτο βήμα προς το να γίνει αυτό που η ίδια περιγράφει ως «σκλάβα» της μυστικοπαθούς καθολικής οργάνωσης Opus Dei.

Περισσότερες από τρεις δεκαετίες έχουν περάσει από τότε που δραπέτευσε, αλλά ακόμη η Σίλα φέρει τα σημάδια που της άφησε το κιλίκιο, η μεταλλική αγκαθωτή καλτσοδέτα που αναγκαζόταν να φορά για δύο ώρες την ημέρα ως πράξη μετάνοιας.

Δαγκώνοντας τη μηρό της σαν αγκαθωτό σύρμα, έχει αφήσει μια σειρά από αντιαισθητικά εξογκώματα, απόδειξη των επτά χρόνων σιωπηλής δουλείας στο κέντρο Lismullin, δίπλα στη σχολή μαγειρικής και κρυμμένο πίσω από δέντρα στην εξοχή, περίπου μισή ώρα από το Ντρογκέντα.

Της είχαν πει ότι η «κλήση» της ήταν να γίνει «βοηθός αριθμητική» — ουσιαστικά οικιακή υπηρέτρια. Η Σίλα δούλευε επτά ημέρες την εβδομάδα, ξυπνώντας στις 6 το πρωί, φιλώντας το πάτωμα και λέγοντας «Serviam» («θα υπηρετήσω» στα λατινικά).

Και πράγματι υπηρετούσε. Ακολουθούσε μια εξαντλητική ρουτίνα: σερβίρισμα πρωινού, καθαρισμός δωματίων, πλύσιμο ρούχων, σερβίρισμα γευμάτων, καθαρισμός παρεκκλησίου και πλύσιμο των ιερατικών αμφίων.

Κάθε μέρα έπρεπε να προσεύχεται δυόμισι ώρες και έπεφτε για ύπνο στις 10 το βράδυ, για να ξεκινήσει ξανά ο ίδιος εξοντωτικός κύκλος.

Οι βοηθοί επιτρεπόταν να βλέπουν τις οικογένειές τους μόνο μία φορά τον χρόνο. Για τη Σίλα δεν υπήρχε καμία θεία έμπνευση σε αυτή την απλήρωτη αγγαρεία, μόνο ψυχολογικό μαρτύριο που την οδήγησε να σκεφτεί το αδιανόητο.

«Υπήρχε ένας κανόνας ότι αν βιαζόσουν, σε έδιωχναν αυτόματα», λέει. «Οπότε θυμάμαι να προσπαθώ να καταλάβω πώς θα μπορούσα να εκτεθώ σε κάτι τέτοιο».

Όπως θα φανεί, ούτε αυτό ήταν το πιο απελπισμένο μέτρο που σκέφτηκε.

Σήμερα, στα 56 της και χωρισμένη μητέρα δύο παιδιών, η Σίλα ζει ακόμη στο Ντρογκέντα. Ντυμένη κομψά για τη συνέντευξη, στο σαλόνι της που εντυπωσιακά δεν έχει θρησκευτικά σύμβολα, φαίνεται ότι της είναι δύσκολο να ξαναζήσει όσα πέρασε.

Μιλάει τώρα επειδή εξοργίστηκε από τα ευρήματα πρόσφατης έρευνας της εφημερίδας Mail για το Opus Dei, που έδειξε πόσο λίγα έχουν αλλάξει.

Η οργάνωση ιδρύθηκε το 1928 από τον Ισπανό ιερέα Josemaría Escrivá, ο οποίος αργότερα κατηγορήθηκε ότι υποστήριζε τη δικτατορία του Φράνκο. Διδάσκει ότι η αγιότητα επιτυγχάνεται μέσα από τις καθημερινές, απλές πράξεις.

Με σχεδόν 100.000 μέλη παγκοσμίως, έχει εδώ και χρόνια απορρίψει την εικόνα που της αποδίδει το μυθιστόρημα The Da Vinci Code, χαρακτηρίζοντας τέτοιες περιγραφές «κακόβουλες ανοησίες».

Ωστόσο, πιο πρόσφατα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρές καταγγελίες κακοποίησης γυναικών σε όλο τον κόσμο, με έρευνες να εντοπίζουν ανησυχητικές ομοιότητες με το δυστοπικό «The Handmaid’s Tale».

Με επιρροή ακόμη και σε πανεπιστημιακά ιδρύματα στη Βρετανία, το Opus Dei φέρεται να στρατολογεί ευάλωτες νεαρές γυναίκες σε κέντρα όπως το Lakefield Hospitality College στο Χάμπστεντ του Λονδίνου.

Προσποιούμενος ότι είμαι υποψήφιος φοιτητής, διαπίστωσα ότι εκεί ζει μια μικρή ομάδα κοριτσιών που έχουν δεσμευτεί σε ισόβια αγαμία και έχουν εγκαταλείψει επαγγελματικές φιλοδοξίες για να λειτουργούν ως οικιακό προσωπικό.

Όπως και η Σίλα στο Lismullin, αυτές οι μορφωμένες νεαρές γυναίκες μαγειρεύουν, καθαρίζουν και πλένουν για φοιτητές και ιερείς, αλλά απαγορεύεται να μιλούν ή να φαίνονται μπροστά τους εκτός υπηρεσίας.

Πριν λίγες εβδομάδες, ανακοινώθηκε ότι ο Πέδρο Μπαγιέστερ, πρώην κάτοικος του Netherhall και μέλος του Opus Dei, προτάθηκε για αγιοποίηση.

Ο φοιτητής από το Μάντσεστερ προτάθηκε λόγω της πίστης και του θάρρους του στη μάχη με τον καρκίνο που τον οδήγησε στον θάνατο στα 21 του.

Ιστοσελίδα που προωθεί την αγιοποίησή του περιλαμβάνει μαρτυρίες ανθρώπων που λένε ότι τους ενέπνευσε ή ότι απάντησε στις προσευχές τους.

Για όσες έχουν ζήσει ως βοηθοί αριθμητικές, η πιθανή αγιοποίησή του μοιάζει ανησυχητική, καθώς μπορεί να προσελκύσει νέες κοπέλες σε ρόλους υποταγής.

«Ανησυχώ για αυτά τα κορίτσια», λέει η Σίλα.

Θυμάται ότι ήταν παιδί όταν πρωτοπήγε στη σχολή μαγειρικής. Και ακόμη δυσκολεύεται να καταλάβει πώς συνέβη όλο αυτό.

Η ίδια λέει ότι η μητέρα της την παρέδωσε στην οργάνωση. Ο πατέρας της δεν είχε σχέση με αυτή, αλλά η μητέρα της ήταν «υπεράριθμη» — μέλος που ζει εκτός δομών αλλά ακολουθεί τη διδασκαλία.

«Όλα τα μέλη είχαν καθήκον να στρατολογούν, και εκείνη χρησιμοποίησε τα ίδια της τα παιδιά», λέει.

Η εμπειρία της ξεκίνησε ως κάτι «ζεστό και φιλικό» στη σχολή μαγειρικής, με κεράσματα και προσοχή από νεαρές βοηθούς.

Όμως σταδιακά οι συναντήσεις έγιναν πιο θρησκευτικές, με διδασκαλία κατήχησης και εικόνες του ιδρυτή Josemaría Escrivá.

Στα 14 της της είπαν ότι έχει «κλήση». Στα 15 την πήραν από το σχολείο. Στα 16 έφυγε οριστικά από το σπίτι και πήγε να ζήσει στο κέντρο.

Για τα επόμενα χρόνια, η ζωή της ήταν απόλυτα ελεγχόμενη: απαγορεύσεις, εξαντλητική εργασία, προσευχές και σωματικές τιμωρίες.

Οι βοηθοί φορούσαν στολές υπηρέτριας, δεν επιτρεπόταν να μιλούν στους φοιτητές, και σερβίριζαν πίσω από διαχωριστικά.

Το φαγητό τους ήταν τα αποφάγια της προηγούμενης μέρας.

Τους έκαναν να φορούν σιλισί, να κάνουν κρύα ντους, να κοιμούνται στο πάτωμα και να αυτομαστιγώνονται.

Στα 18 της η Σίλα σκεφτόταν συνεχώς την αυτοκτονία, αλλά ένιωθε και ευγνωμοσύνη προς τους ανθρώπους που την είχαν απομακρύνει από τη φτώχεια.

«Έπρεπε να το κάνω με τρόπο που να μην φαίνεται ότι φταίει το Opus Dei», λέει.

Οι απειλές περί κόλασης και καταδίκης την κρατούσαν εγκλωβισμένη.

Η αδερφή της, η Μάργκαρετ, είχε παρόμοια εμπειρία και επίσης στρατολογήθηκε.

Σήμερα ζουν κοντά η μία στην άλλη στο Ντρογκέντα.

Η Μάργκαρετ λέει ότι τους επέβαλαν «διορθώσεις» μεταξύ τους, να καταδίδουν ο ένας τον άλλον για μικρά λάθη, ώστε να μην δημιουργούνται δεσμοί.

Η ίδια έπαθε έλκος από το στρες και προβλήματα κυκλοφορίας στα πόδια.

Τελικά και οι δύο απομακρύνθηκαν από το κέντρο.

Η Σίλα έφυγε στα 22 της, άφραγκη και χωρίς υποστήριξη, επιστρέφοντας στη μητέρα της.

Αργότερα η Μάργκαρετ κατάφερε να φύγει και εκείνη, αφού πρώτα ειδοποίησε τη Σίλα.

Μετά την αποχώρησή τους, λένε ότι η οργάνωση συνέχισε να τις παρακολουθεί και να χρησιμοποιεί τη μητέρα τους ως πηγή πληροφοριών.

Το Opus Dei απάντησε ότι υπάρχουν «ανακρίβειες» στις κατηγορίες και εξέφρασε λύπη «αν κάποιος πληγώθηκε».

Τόνισε ότι οι βοηθοί αριθμητικές θεωρούνται «σεβαστά μέλη».

Για τη Σίλα και τη Μάργκαρετ, όμως, όλα αυτά είναι δύσκολο να γίνουν αποδεκτά, καθώς η οργάνωση συνεχίζει να προωθεί προγράμματα για έφηβες κοπέλες.

Οι δύο γυναίκες λένε ότι θέλουν να προειδοποιήσουν άλλους.

«Το να μιλήσω δεν θα βοηθήσει εμένα», λέει η Σίλα. «Αλλά αν βοηθήσει άλλα κορίτσια να καταλάβουν, αξίζει».