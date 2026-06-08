Οι Χούθι επιτίθενται στο Ισραήλ, απαγορεύουν την ισραηλινή ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα

Snapshot Οι Χούθι ανακοίνωσαν πυραλική επίθεση στο Ισραήλ και απαγόρευσαν την είσοδο ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η ομάδα προειδοποίησε ότι κάθε ισραηλινή ναυτική δραστηριότητα στην Ερυθρά Θάλασσα θα θεωρείται στρατιωτικός στόχος.

Οι Χούθι δήλωσαν ότι η πυραυλική επίθεση στην πόλη

λιμάνι Τζάφα πέτυχε τους στόχους της.

Η ανακοίνωση έγινε μετά από ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν και κλιμάκωση στην περιοχή.

Οι Χούθι υποστηρίζονται από το Ιράν και συμμαχούν με άλλες ισλαμιστικές οργανώσεις όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ. Snapshot powered by AI

Οι πολιτοφύλακες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ τη Δευτέρα και κήρυξαν απαγόρευση στα ισραηλινά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, εγείροντας το ενδεχόμενο επιστροφής σε σημαντικές διαταραχές στην κεντρική διαδρομή.«Ανακοινώνουμε πλήρη και ολοκληρωτική απαγόρευση της ναυσιπλοΐας για τον εχθρό στην Ερυθρά Θάλασσα και τυχόν σιωνιστικές κινήσεις θα θεωρούνται στρατιωτικοί στόχοι για τις δυνάμεις μας» , αναφέρει ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων των Χούθι, η οποία επιβεβαίωσε επίσης την πρώτη πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ από τις αρχές Απριλίου.

YEMENI HOUTHIS ANNOUNCE NAVAL BLOCKADE ON ISRAEL IN THE RED SEA pic.twitter.com/AWSP9pEgvI — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) June 8, 2026

«Δεν θα μείνουμε άπραγοι μπροστά στην άδικη πολιορκία του λαού μας», αναφέρει η ομάδα σε σημερινή της ανακοίνωση. Οι Χούθι λένε ότι εκτόξευσαν πυραύλους σε «ευαίσθητους στόχους του ισραηλινού εχθρού» στην πόλη-λιμάνι της Τζάφα και ότι η επίθεση «πέτυχε τους στόχους της».«Θα αντιμετωπίσουμε την κλιμάκωση με κλιμάκωση» τόνισαν και πρόσθεσαν ότι ο «άξονας αντίστασης» παρέμεινε σε συνεχή συντονισμό για την αντιμετώπιση των περιφερειακών εξελίξεων, προειδοποιώντας το Ισραήλ για οποιαδήποτε κλιμάκωση.

Η ανακοίνωση έγινε μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τη Δευτέρα. Οι νέες επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης σε ένα ιρανικό πετροχημικό συγκρότημα, σημειώθηκαν λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε αντίποινα κατά της Τεχεράνης.

The Houthis declared a complete maritime blockade on Israel in the Red Sea, warning that all Israeli maritime activity would be considered a military target from now on. https://t.co/J0ZZ4WXRBh pic.twitter.com/WSFKC6AAKf — Basha باشا (@BashaReport) June 8, 2026

Οι Χούθι - επίσημα γνωστοί ως «Υποστηρικτές του Θεού» ή «Ανσάρ Αλλάχ» στα αραβικά - είναι μια ομάδα σιιτών ισλαμιστών ανταρτών με έδρα τη δυτική Υεμένη. Η ομάδα αντιτίθεται στην επιρροή των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή - με τα συνθήματά της να περιέχουν τις λέξεις «θάνατος στην Αμερική», «θάνατος στο Ισραήλ» και «κατάρα στους Εβραίους».

Υποστηριζόμενοι από το Ιράν και συμμαχώντας με άλλες ισλαμιστικές ομάδες στην περιοχή, όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ, οι Χούθι έχουν εκτοξεύσει πυραύλους κατά του Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης με το Ιράν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης σύγκρουσης.

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