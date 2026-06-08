«Shahed Danaye»: Το νέο drone του Ιραν με κινητήρα τζετ - Με αυτό χτύπησε τη νύχτα το Ισραήλ

Το Ιράν χρησιμοποίησε ένα νέο μη επανδρωμένο αεροσκάφος με κινητήρα τζετ στις νυχτερινές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ



Σύμφωνα με τον Σεΐντ Μοχάμαντ Ταχέρι, στρατιωτικό αναλυτή στο Τμήμα Ανάλυσης Πολεμικών Εξελίξεων του πρακτορείου ειδήσεων Tasnim, το Ιράν χρησιμοποίησε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος με κινητήρα τζετ, το οποίο δεν είχε εμφανιστεί μέχρι τώρα, στις νυχτερινές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Iran Utilized Newly Unveiled Jet-Powered Drone in Overnight Strikes on Israel



Iran employed a previously unseen jet-powered drone in its overnight attacks on Israel, according to Seyed Mohammad Taheri, a military analyst at Tasnim News Agency’s War Interpretation Desk. https://t.co/ATvBOUmiOZ pic.twitter.com/Z4SBHawMcz — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) June 8, 2026

? ایران از یک‌ پهپاد ناشناخته جدید در حملات امشب علیه اسرائیل استفاده کرد



سیدمحمد طاهری، مسئول میز نظامی گروه تفسیر جنگ تسنیم می‌گوید که ایران در حملات امشب علیه اسرائیل از یک پهپاد جدید ناشناخته با موتور جت رونمایی کرده است



توضیحات وی را بشنوید pic.twitter.com/gTUlTO3GYF — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) June 7, 2026

Προ ημερών το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν δήλωσε ότι εξαπέλυσε προειδοποιητικά πυρά — με πυραύλους «Qadir» και μη επανδρωμένα αεροσκάφη «Shahed Danaye» — κατά δύο αμερικανικών αντιτορπιλικών (DDG-103 και DDG-87) στη Θάλασσα του Ομάν.

NEW: Iran's Navy says it fired warning shots — Qadir missiles and Shahid Danaye drones — at two US destroyers (DDG-103 and DDG-87) in the Sea of Oman.



Both warships withdrew toward the Indian Ocean.



Iran also claims the USS Tripoli amphibious assault ship was forced to leave… pic.twitter.com/TQ8yZt9NPc — Clash Report (@clashreport) June 5, 2026

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