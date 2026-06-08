«Shahed Danaye»: Το νέο drone του Ιραν με κινητήρα τζετ - Με αυτό χτύπησε τη νύχτα το Ισραήλ
Προ ημερών το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν δήλωσε ότι εξαπέλυσε προειδοποιητικά πυρά — με πυραύλους «Qadir» και μη επανδρωμένα αεροσκάφη «Shahid Danaye» — κατά δύο αμερικανικών αντιτορπιλικών
Το Ιράν χρησιμοποίησε ένα νέο μη επανδρωμένο αεροσκάφος με κινητήρα τζετ στις νυχτερινές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ
Σύμφωνα με τον Σεΐντ Μοχάμαντ Ταχέρι, στρατιωτικό αναλυτή στο Τμήμα Ανάλυσης Πολεμικών Εξελίξεων του πρακτορείου ειδήσεων Tasnim, το Ιράν χρησιμοποίησε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος με κινητήρα τζετ, το οποίο δεν είχε εμφανιστεί μέχρι τώρα, στις νυχτερινές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.
Προ ημερών το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν δήλωσε ότι εξαπέλυσε προειδοποιητικά πυρά — με πυραύλους «Qadir» και μη επανδρωμένα αεροσκάφη «Shahed Danaye» — κατά δύο αμερικανικών αντιτορπιλικών (DDG-103 και DDG-87) στη Θάλασσα του Ομάν.