Ειδικός προειδοποιεί: Τα τρόφιμα που θα ακριβύνουν μετά το πέρασμα του «super El Niño»

Snapshot Το El Niño είναι ένα φαινόμενο που προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών στον τροπικό Ειρηνικό και επηρεάζει τα παγκόσμια καιρικά πρότυπα.

Ο όρος «Super El Niño» δεν είναι επιστημονικός, αλλά χρησιμοποιείται για να περιγράψει ιδιαίτερα ισχυρά επεισόδια El Niño.

Το El Niño επηρεάζει την παγκόσμια αλυσίδα τροφίμων, προκαλώντας αυξήσεις τιμών και ελλείψεις σε βασικά προϊόντα όπως φρούτα, λαχανικά, καφές και ζάχαρη.

Χώρες που εισάγουν μεγάλο μέρος των τροφίμων τους, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, θα δουν σημαντικές επιπτώσεις στην διαθεσιμότητα και το κόστος των τροφίμων.

Οι επιπτώσεις του El Niño περιλαμβάνουν και αύξηση κόστους ζωοτροφών λόγω μειωμένης παραγωγής σόγιας, που επηρεάζει τα τιμολόγια του κρέατος. Snapshot powered by AI

Τις τελευταίες εβδομάδες, ίσως έχετε δει δημοσιεύματα που αναφέρονται στην πιθανότητα ενός «super» ή ακόμη και «Godzilla» El Niño τους επόμενους μήνες και να αναρωτηθήκατε πώς θα επηρεάσει την καθημερινή ζωή.

Τι είναι το El Niño και τι το κάνει «σούπερ»;

Το El Niño είναι ένα μετεωρολογικό φαινόμενο που εμφανίζεται όταν οι θερμοκρασίες των ωκεανών στον κεντρικό και ανατολικό τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό γίνονται ασυνήθιστα υψηλές.

Αυτό προκαλεί αλυσιδωτές επιδράσεις στο παγκόσμιο κλίμα, εξασθενώντας τους εμπορικούς ανέμους και επιτρέποντας σε θερμότερες αέριες μάζες να κινηθούν προς τα ανατολικά.

Αν και αυτό μπορεί να ακούγεται ασήμαντο, η μεταβολή στην ατμόσφαιρα επηρεάζει τα παγκόσμια καιρικά πρότυπα, προκαλώντας έντονες βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές και σοβαρές ξηρασίες σε άλλες.

Επιπλέον, το έτος που ακολουθεί ένα El Niño επηρεάζεται επίσης, καθώς οι μέσες θερμοκρασίες τείνουν να είναι υψηλότερες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το El Niño και το αντίθετό του φαινόμενο, η La Niña, εμφανίζονται κάθε δύο έως επτά χρόνια, με το τελευταίο El Niño να έχει καταγραφεί το 2023.

Τι είναι όμως ένα «Super El Niño»;

Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει επιστημονικός όρος «Super El Niño». Η εκπρόσωπος της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Νίκι Μάξεϊ, είχε δηλώσει στο LADbible ότι πρόκειται για έναν μη επιστημονικό χαρακτηρισμό που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα ιδιαίτερα ισχυρό επεισόδιο El Niño.

Πώς θα επηρεάσει το El Niño την παγκόσμια αλυσίδα τροφίμων;

Το ερώτημα είναι πώς οι ατμοσφαιρικές αλλαγές στον τροπικό Ειρηνικό μπορούν να επηρεάσουν τα τρόφιμα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η απάντηση είναι απλή: ο καιρός και η παραγωγή τροφίμων είναι άρρηκτα συνδεδεμένα.

Για χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν βρίσκονται στην άμεση ζώνη επιρροής του El Niño, οι συνέπειες θα γίνουν αισθητές κυρίως μέσω των εφοδιαστικών αλυσίδων. Ο Τζιμ Ντέιλ, ιδρυτής της British Weather Services, δήλωσε στη Mirror ότι πολλά καθημερινά προϊόντα ενδέχεται να αυξηθούν σημαντικά σε τιμή.

Κάτι που ασφαλώς δεν θέλουν να ακούσουν οι καταναλωτές εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης κόστους ζωής.

«Οι επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή, στα οικοσυστήματα, όχι μόνο για τους ανθρώπους αλλά και για την άγρια ζωή, είναι πιθανό να είναι τεράστιες», ανέφερε.

«Από τις μπανάνες και τον καφέ μέχρι τη ζάχαρη, το τσάι και το κακάο, όλα αυτά τα προϊόντα θα βρεθούν υπό πίεση τα επόμενα χρόνια».

Δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εισάγει περίπου το 48% των τροφίμων που καταναλώνει, σύμφωνα με στοιχεία της Global Food Security, η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα τροφίμων και λαχανικών.

Αυξήσεις τιμών και ελλείψεις στα ράφια

Οι μεταβολές των καιρικών συνθηκών σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούν να καταστρέψουν σοδειές και να μειώσουν την παραγωγή, οδηγώντας σε αυξήσεις τιμών.

Αναφερόμενος στις ελλείψεις τροφίμων που είχαν καταγραφεί κατά τη διάρκεια του προηγούμενου El Niño το 2023, ο Ντέιλ πρόσθεσε:

«Μπορείτε να περιμένετε ότι διάφορα προϊόντα, ιδιαίτερα φρούτα, λαχανικά και άλλα βασικά αγαθά, είτε θα πωλούνται σε εξαιρετικά υψηλές τιμές είτε δεν θα είναι διαθέσιμα καθόλου στο μέλλον.

Αυτό μπορεί να χρειαστεί έξι μήνες για να γίνει αισθητό, όμως είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη».

Επιπτώσεις ακόμη και στα εγχώρια προϊόντα

Ακόμη και τρόφιμα που δεν εισάγονται άμεσα ενδέχεται να επηρεαστούν.

Η Τζέμα Χόσκινς, διευθύντρια της οργάνωσης Mighty Earth στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε στο The Grocer ότι το προηγούμενο El Niño προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην παραγωγή σόγιας στη Βραζιλία, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση των τιμών των πουλερικών.

«Καθώς οι σοδειές σόγιας αναμένεται να μειωθούν, οι τιμές των ζωοτροφών θα αυξηθούν και το κόστος θα μετακυλιστεί τελικά στους καταναλωτές», εξήγησε.

Με λίγα λόγια, ένα ισχυρό El Niño δεν σημαίνει μόνο ακραία καιρικά φαινόμενα. Μπορεί επίσης να μεταφραστεί σε ακριβότερα τρόφιμα, ελλείψεις προϊόντων και μεγαλύτερη πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς σε πολλές χώρες του κόσμου.