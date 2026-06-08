Νέοι κανόνες για τις άδειες εργαζομένων: Τι αλλάζει από το καλοκαίρι - Δείτε παραδείγματα

Snapshot Οι νέοι κανόνες για την ετήσια άδεια από το καλοκαίρι επιτρέπουν τη διαίρεσή της σε περισσότερες περιόδους μέσα στο ίδιο έτος, με ελάχιστη διάρκεια πέντε ή έξι συνεχόμενων εργάσιμων ημερών ανά τμήμα.

Ο συνολικός αριθμός ημερών άδειας παραμένει αμετάβλητος και εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας του εργαζομένου.

Τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων πρέπει να παίρνει άδεια μεταξύ 1ης Μαΐου και 30 Σεπτεμβρίου, ανεξαρτήτως κλάδου και μεγέθους επιχείρησης.

Η χορήγηση της άδειας γίνεται με συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου, ενώ η Επιθεώρηση Εργασίας παρεμβαίνει σε περιπτώσεις διαφωνίας.

Δεν επιτρέπεται η χορήγηση αδειών σε μεμονωμένες ημέρες ή πολύ μικρά τμήματα που δεν καλύπτουν το ελάχιστο όριο συνεχόμενων εργάσιμων ημερών. Snapshot powered by AI

Νέο καθεστώς για τη χορήγηση της ετήσιας άδειας των εργαζομένων ισχύει από φέτος το καλοκαίρι, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι θερινές διακοπές σε επιχειρήσεις και χώρους εργασίας. Οι αλλαγές δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση τον αριθμό των ημερών αδείας που δικαιούνται οι εργαζόμενοι, αλλά τον τρόπο με τον οποίο αυτές χορηγούνται.

Επισημαίνεται ότι οι βασικές διατάξεις για την ετήσια κανονική άδεια παραμένουν αμετάβλητες, με τον αριθμό των ημερών άδειας να εξακολουθεί να εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας του εργαζομένου.

Η κανονική άδεια δεν μπορεί να αντικατασταθεί με χρηματική αποζημίωση, παρά μόνο σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης. Παράλληλα παραμένει σε ισχύ η πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων μιας επιχείρησης πρέπει να λαμβάνει άδεια κατά το διάστημα από 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη υποχρέωση εφαρμόζεται ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας και αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη δυνατότητα κατανομής της ετήσιας άδειας σε περισσότερα διαστήματα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, ύστερα από συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη.

Έτσι, ένας μισθωτός δεν είναι πλέον υποχρεωμένος να αξιοποιήσει το σύνολο των ημερών άδειας σε μία ενιαία περίοδο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μπορεί, για παράδειγμα, να επιλέξει ένα μέρος της άδειας τον Αύγουστο και να χρησιμοποιήσει τις υπόλοιπες ημέρες αργότερα μέσα στη χρονιά.

Παρά τη μεγαλύτερη ευελιξία, η άδεια δεν μπορεί να κατατμηθεί απεριόριστα. Το νέο καθεστώς προβλέπει ελάχιστη διάρκεια για κάθε τμήμα άδειας.

Για όσους εργάζονται πενθήμερο, απαιτούνται τουλάχιστον πέντε συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες, ενώ για τους εργαζόμενους σε εξαήμερη το ελάχιστο όριο ανέρχεται σε έξι συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες.

Κεντρικό στοιχείο του πλαισίου παραμένει η συνεννόηση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο χρόνος χορήγησης της άδειας εξακολουθεί να καθορίζεται μέσα από συνεργασία εργοδότη και εργαζομένου.

Σε περιπτώσεις διαφωνίας, η Επιθεώρηση Εργασίας διατηρεί τον εποπτικό της ρόλο και μπορεί να παρέμβει όπου απαιτείται.

Οι νέες ρυθμίσεις επιχειρούν να προσαρμόσουν το σύστημα αδειών στις σύγχρονες ανάγκες εργαζομένων και επιχειρήσεων, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό των διακοπών χωρίς να θίγονται τα κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα.

4 παραδείγματα εφαρμογής του νέου συστήματος αδειών

Παράδειγμα 1

Εργαζόμενος με πενθήμερο

Υπάλληλος που δικαιούται 20 εργάσιμες ημέρες άδειας μπορεί να λάβει:

10 ημέρες τον Αύγουστο

5 ημέρες τον Οκτώβριο

5 ημέρες τα Χριστούγεννα

Κάθε τμήμα της άδειας υπερβαίνει το ελάχιστο όριο των πέντε εργάσιμων ημερών

Παράδειγμα 2

Εργαζόμενος με εξαήμερο

Μισθωτός σε επιχείρηση λιανικού εμπορίου μπορεί να χωρίσει την άδειά του σε τρεις διαφορετικές περιόδους μέσα στο έτος, αρκεί κάθε τμήμα να περιλαμβάνει τουλάχιστον έξι συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες.

Παράδειγμα 3

Τι δεν επιτρέπεται

Δεν επιτρέπεται εργαζόμενος να ζητήσει να λαμβάνει μία ημέρα άδειας κάθε εβδομάδα ή μεμονωμένες ημέρες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μέχρι να εξαντληθεί το σύνολο της κανονικής άδειας.

Παράδειγμα 4

Προγραμματισμός στην επιχείρηση

Σε επιχείρηση όπου μεγάλος αριθμός εργαζομένων υποβάλλει αίτημα αδείας τον Αύγουστο, οι ημερομηνίες μπορούν να κατανεμηθούν σε διαφορετικές περιόδους ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργία της επιχείρησης και η κάλυψη των αναγκών της.

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