Το πιο απλό φάρμακο για τα παιδιά – Πώς το γέλιο γίνεται σύμμαχος της μάθησης και της ανθεκτικότητας

Το γέλιο προσφέρει απρόσμενα οφέλη στον εγκέφαλο των παιδιών

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Το πιο απλό φάρμακο για τα παιδιά – Πώς το γέλιο γίνεται σύμμαχος της μάθησης και της ανθεκτικότητας
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  • Το γέλιο και το παιχνίδι προάγουν τη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.
  • Το γέλιο μειώνει τις ορμόνες του άγχους και αυξάνει ουσίες που προάγουν την ευεξία και τους συναισθηματικούς δεσμούς.
  • Το χρόνιο στρες επηρεάζει αρνητικά τη μάθηση, το ανοσοποιητικό σύστημα και τη λειτουργία του μεταιχμιακού συστήματος στον εγκέφαλο.
  • Το αυθόρμητο παιχνίδι με γέλιο ενισχύει τη συναισθηματική αυτορρύθμιση και το αίσθημα ασφάλειας στα παιδιά.
  • Η ενσωμάτωση χιούμορ και παιχνιδιού στο σχολικό περιβάλλον μπορεί να μειώσει την κόπωση και να βελτιώσει τη μάθηση.
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Το γέλιο δεν αποτελεί μόνο πηγή χαράς, αλλά και σημαντικό παράγοντα για την υγιή ανάπτυξη του παιδικού εγκεφάλου, σύμφωνα με νέα επιστημονικά ευρήματα.

Η καθηγήτρια Πρώιμης Παιδικής Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Middlesex του Λονδίνου, Ζακλίν Χάρντινγκ, υποστηρίζει ότι το γέλιο και το παιχνίδι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη γνωστική ανάπτυξη, τη συναισθηματική ισορροπία και τη δημιουργία ισχυρών κοινωνικών δεσμών.

Στο βιβλίο της με τίτλο «Ο Εγκέφαλος που Αγαπά να Γελά», η Χάρντινγκ εξηγεί ότι η χαρά δεν είναι απλώς ένα ευχάριστο συναίσθημα, αλλά μία σύνθετη βιολογική διαδικασία που βοηθά τα παιδιά να διαχειρίζονται το άγχος και να αναπτύσσουν μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα.

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«Όταν βλέπουμε ένα παιδί να γελά, παρακολουθούμε τον εγκέφαλό του να μαθαίνει, να συνδέεται και να εξελίσσεται», αναφέρει η ερευνήτρια. Όπως σημειώνει, η ελπίδα και το χιούμορ δεν αποτελούν απλώς ευχάριστες πτυχές της ζωής, αλλά βασικά συστατικά για μια υγιή αναπτυξιακή πορεία.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι το γέλιο ενεργοποιεί εκτεταμένα νευρωνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που σχετίζονται με την κίνηση και τον προμετωπιαίο φλοιό του εγκεφάλου, ακόμη και πριν από την κατάκτηση της ομιλίας. Παράλληλα, ενισχύει τη δημιουργικότητα και τη λειτουργική μνήμη, καθώς βοηθά τον εγκέφαλο να επεξεργάζεται και να επιλύει αντικρουόμενες πληροφορίες.

Σε βιοχημικό επίπεδο, το γέλιο μειώνει τις ορμόνες του άγχους, όπως η κορτιζόλη και η αδρεναλίνη, ενώ, αυξάνει την παραγωγή ουσιών που συνδέονται με το αίσθημα ευεξίας, όπως η ντοπαμίνη, η σεροτονίνη και οι ενδορφίνες. Ταυτόχρονα, ενισχύει την έκκριση ωκυτοκίνης, της ορμόνης που συμβάλλει στη δημιουργία στενών συναισθηματικών δεσμών μεταξύ γονέων και παιδιών.

Αντίθετα, το χρόνιο στρες μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη μαθησιακή διαδικασία, να αποδυναμώσει το ανοσοποιητικό σύστημα και να μεταβάλει τη λειτουργία του μεταιχμιακού συστήματος, της περιοχής του εγκεφάλου που σχετίζεται με τα συναισθήματα και τη μακροπρόθεσμη μνήμη.

«Η συναισθηματική κατάσταση ενός παιδιού επηρεάζει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται και αντιμετωπίζει τον κόσμο γύρω του», τονίζει η Χάρντινγκ.

Η ειδικός υπογραμμίζει ότι το αυθόρμητο και χαρούμενο παιχνίδι λειτουργεί ως φυσικό αντίβαρο στο άγχος, καθώς αυξάνει τα επίπεδα των ενδορφινών που απελευθερώνει ο εγκέφαλος. Παράλληλα, οι στιγμές παιχνιδιού και γέλιου με τους γονείς συμβάλλουν στην ανάπτυξη της συναισθηματικής αυτορρύθμισης, ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας και προάγουν τόσο την κοινωνική όσο και τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών.

Σύμφωνα με τη Χάρντινγκ, η κοινή εμπειρία της χαράς βοηθά, επίσης, τα παιδιά να αναπτύξουν μηχανισμούς διαχείρισης του στρες, βασιζόμενα στις θετικές εμπειρίες που έχουν αποκομίσει από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους.

Η συγγραφέας τάσσεται υπέρ της ενσωμάτωσης του χιούμορ και της παιχνιδιάρικης διάθεσης και στο σχολικό περιβάλλον, εκτιμώντας ότι μπορούν να μειώσουν την πνευματική κόπωση και να βελτιώσουν την αφομοίωση της γνώσης.

«Οι ασφαλείς σχέσεις και τα περιβάλλοντα παιχνιδιού χωρίς άγχος ευνοούν τη μάθηση. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν πρέπει ποτέ να τίθεται πάνω από αυτούς τους δύο θεμελιώδεις παράγοντες», επισημαίνει.

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