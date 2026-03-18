Δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν την καταστροφή από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Πλοία φλέγονται, στήλες καπνού υψώνονται πάνω από αεροδρόμια και ζημιές σε ναυτικές βάσεις, στη πρώτη οπτική πρόσβαση για τις ζημιές από τον πόλεμο
Snapshot
- Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν σημαντικές ζημιές από τις επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ
- ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή, κυρίως σε λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν.
- Η βάση του Πέμπτου Στόλου στο Μπαχρέιν υπέστη ολοσχερή καταστροφή σε κτίρια μετά από επιθέσεις με ιρανικούς πυραύλους και drones.
- Ζημιές καταγράφηκαν επίσης σε γαλλική ναυτική βάση στο Άμπου Ντάμπι και στην αεροπορική βάση Al Udeid στο Κατάρ.
- Δορυφορικές εικόνες από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι δείχνουν πυρκαγιά μετά από επίθεση ιρανικού drone.
- Η δημοσιοποίηση των εικόνων καθυστέρησε δύο εβδομάδες και η Planet Labs PBC επιδιώκει να αποτρέψει τη στρατιωτική χρήση τους από εχθρικούς παράγοντες.
Οι πρώτες δορυφορικές εικόνες που κυκλοφόρησαν μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής που προκλήθηκε από την ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ Ισραήλ - ΗΠΑ και Ιράν στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Οι εικόνες σε μία πρώτη οπτική πρόσβαση από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου δείχνουν φλεγόμενα πλοία στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν και κατεστραμμένα κτίρια σε στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν.
Το υλικό, που καταγράφηκε από την Planet Labs PBC και άλλες εταιρείες, παρέχει αδημοσίευτα στοιχεία για τις ζημιές σε βασικές εγκαταστάσεις στον Περσικό Κόλπο και δημοσιοποιήθηκε μέσω του Associated Press, με καθυστέρηση δύο εβδομάδων.
Όπως εξήγησε η εταιρεία στόχος της καθυστέρησης να αποτρέψει «εχθρικούς παράγοντες» από τη χρήση αυτού του υλικού για στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Πλοία καίγονται στο Μπαντάρ Αμπάς
Το λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς, ένας από τους κύριους στρατιωτικούς θύλακες του Ιράν κατά μήκος του στρατηγικού στενού του Ορμούζ, εμφανίζεται σε φωτογραφίες από τις 2 Μαρτίου με πολλά πλοία να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.
Επιθέσεις στο Μπαχρέιν και καταστροφή στον Πέμπτο Στόλο
Στο Μπαχρέιν, η βάση του Πέμπτου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ απεικονίζεται με ένα ολοσχερώς κατεστραμμένο κεντρικό κτίριο και δύο κατεστραμμένους θόλους, όπως καταγράφηκε την 1η Μαρτίου. Οι επιθέσεις, που αποδίδονται σε ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, έπληξαν επίσης κοντινές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.
Πριν την επίθεση στις 25 Φεβρουαρίου
Μετά την επίθεση - 1/3/2026
Ζημιές στη γαλλική ναυτική βάση στο Άμπου Ντάμπι
Οι συνέπειες της αντιπαράθεσης έφτασαν στις γαλλικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή.
Στις 3 Μαρτίου, δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν ζημιές σε δύο μεγάλα υπόστεγα στη βάση Camp de la Paix στο Άμπου Ντάμπι, κοντά στο λιμάνι Zayed και την Πολιτιστική Περιοχή.
Κατά τη διάρκεια ενός άλλου πρόσφατου επεισοδίου της σύγκρουσης, η αεροπορική βάση Al Udeid στο Κατάρ έγινε επίσης στόχος ιρανικών πυραύλων, χάνοντας ένα βασικό radome για ασφαλείς επικοινωνίες. Επίσης δόθηκε στη δημοσιότητα δορυφορική αποτύπωση του νησιού Χάργκ στο Ιράν, με ημερομηνία λήψης 26 Φεβρουαρίου 2026, πριν την έναρξη του πολέμου και τον βομβαρδισμό του, τις προηγούμενες ημέρες
Πυρκαγιές σε αεροδρόμια και λιμάνια του Κόλπου
Η χρήση δορυφόρων Landsat από το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών εντόπισε μεγάλες πυρκαγιές. Μία από τις εικόνες της Δευτέρας έδειχνε φωτιά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, που προκλήθηκε από ιρανικό drone. Η στήλη μαύρου καπνού υψώθηκε πάνω από τον αεροσταθμό, που θεωρείται ο πιο πολυσύχναστος διεθνής στον κόσμο.