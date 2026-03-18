Δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν την καταστροφή από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Πλοία φλέγονται, στήλες καπνού υψώνονται πάνω από αεροδρόμια και ζημιές σε ναυτικές βάσεις, στη πρώτη οπτική πρόσβαση για τις ζημιές από τον πόλεμο

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

ΛΙΜΑΝΙ ΜΠΑΝΤΑΡ ΑΜΠΑ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Αυτή η δορυφορική εικόνα της Planet Labs PBC δείχνει πυρκαγιές που μαίνονται σε πλοία μετά από στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ σε λιμάνι στο Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν, στις 2 Μαρτίου 2026

Planet Labs PBC
  • Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν σημαντικές ζημιές από τις επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ
  • ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή, κυρίως σε λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν.
  • Η βάση του Πέμπτου Στόλου στο Μπαχρέιν υπέστη ολοσχερή καταστροφή σε κτίρια μετά από επιθέσεις με ιρανικούς πυραύλους και drones.
  • Ζημιές καταγράφηκαν επίσης σε γαλλική ναυτική βάση στο Άμπου Ντάμπι και στην αεροπορική βάση Al Udeid στο Κατάρ.
  • Δορυφορικές εικόνες από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι δείχνουν πυρκαγιά μετά από επίθεση ιρανικού drone.
  • Η δημοσιοποίηση των εικόνων καθυστέρησε δύο εβδομάδες και η Planet Labs PBC επιδιώκει να αποτρέψει τη στρατιωτική χρήση τους από εχθρικούς παράγοντες.
Οι πρώτες δορυφορικές εικόνες που κυκλοφόρησαν μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής που προκλήθηκε από την ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ Ισραήλ - ΗΠΑ και Ιράν στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Οι εικόνες σε μία πρώτη οπτική πρόσβαση από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου δείχνουν φλεγόμενα πλοία στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν και κατεστραμμένα κτίρια σε στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν.

Το υλικό, που καταγράφηκε από την Planet Labs PBC και άλλες εταιρείες, παρέχει αδημοσίευτα στοιχεία για τις ζημιές σε βασικές εγκαταστάσεις στον Περσικό Κόλπο και δημοσιοποιήθηκε μέσω του Associated Press, με καθυστέρηση δύο εβδομάδων.

Όπως εξήγησε η εταιρεία στόχος της καθυστέρησης να αποτρέψει «εχθρικούς παράγοντες» από τη χρήση αυτού του υλικού για στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Πλοία καίγονται στο Μπαντάρ Αμπάς

ΛΙΜΑΝΙ ΜΠΑΝΤΑΡ ΑΜΠΑΣ ΙΡΑΝ - ΠΛΟΙΟ

Αυτή η δορυφορική εικόνα της Planet Labs PBC δείχνει φωτιές να μαίνονται σε ένα πλοίο μετά από στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ σε λιμάνι στο Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν, στις 2 Μαρτίου 2026

Planet Labs PBC

Το λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς, ένας από τους κύριους στρατιωτικούς θύλακες του Ιράν κατά μήκος του στρατηγικού στενού του Ορμούζ, εμφανίζεται σε φωτογραφίες από τις 2 Μαρτίου με πολλά πλοία να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

Επιθέσεις στο Μπαχρέιν και καταστροφή στον Πέμπτο Στόλο

Στο Μπαχρέιν, η βάση του Πέμπτου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ απεικονίζεται με ένα ολοσχερώς κατεστραμμένο κεντρικό κτίριο και δύο κατεστραμμένους θόλους, όπως καταγράφηκε την 1η Μαρτίου. Οι επιθέσεις, που αποδίδονται σε ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, έπληξαν επίσης κοντινές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Πριν την επίθεση στις 25 Φεβρουαρίου

ΜΠΑΧΡΕΙΝ - 5ος ΣΤΟΛΟΣ ΗΠΑ

Αυτή η δορυφορική εικόνα της Planet Labs PBC δείχνει το αρχηγείο του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στη Μανάμα του Μπαχρέιν, στις 25 Φεβρουαρίου 2026

Planet Labs PBC

Μετά την επίθεση - 1/3/2026

5oς Στολος ΗΠΑ - Μπαχρέιν

Αυτή η δορυφορική εικόνα της Planet Labs PBC δείχνει τις ζημιές που προκλήθηκαν μετά από ιρανική επίθεση στο αρχηγείο του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στη Μανάμα του Μπαχρέιν, την 1η Μαρτίου 2026

Planet Labs PBC

Ζημιές στη γαλλική ναυτική βάση στο Άμπου Ντάμπι

Οι συνέπειες της αντιπαράθεσης έφτασαν στις γαλλικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Στις 3 Μαρτίου, δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν ζημιές σε δύο μεγάλα υπόστεγα στη βάση Camp de la Paix στο Άμπου Ντάμπι, κοντά στο λιμάνι Zayed και την Πολιτιστική Περιοχή.

ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ-ΓΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ

Αυτή η δορυφορική εικόνα της Planet Labs PBC δείχνει την περιοχή γύρω από το λιμάνι Ζαγιέντ του Αμπού Ντάμπι, μια γαλλική ναυτική βάση και την Πολιτιστική Περιοχή της, μετά από ιρανική επίθεση στο Αμπού Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στις 3 Μαρτίου 2026

Planet Labs PBC
Camp de la Paix - ΓΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ

Ζημιές σε μια γαλλική ναυτική βάση με την ονομασία Camp de la Paix στο Αμπού Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στις 3 Μαρτίου 2026

Planet Labs PBC

Κατά τη διάρκεια ενός άλλου πρόσφατου επεισοδίου της σύγκρουσης, η αεροπορική βάση Al Udeid στο Κατάρ έγινε επίσης στόχος ιρανικών πυραύλων, χάνοντας ένα βασικό radome για ασφαλείς επικοινωνίες. Επίσης δόθηκε στη δημοσιότητα δορυφορική αποτύπωση του νησιού Χάργκ στο Ιράν, με ημερομηνία λήψης 26 Φεβρουαρίου 2026, πριν την έναρξη του πολέμου και τον βομβαρδισμό του, τις προηγούμενες ημέρες

Iran Islands Explainer

Σε αυτή τη δορυφορική φωτογραφία της Planet Labs PBC, φαίνεται το νησί Χαργκ του Ιράν στις 26 Φεβρουαρίου 2026

Planet Labs PBC via AP)

Πυρκαγιές σε αεροδρόμια και λιμάνια του Κόλπου

Η χρήση δορυφόρων Landsat από το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών εντόπισε μεγάλες πυρκαγιές. Μία από τις εικόνες της Δευτέρας έδειχνε φωτιά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, που προκλήθηκε από ιρανικό drone. Η στήλη μαύρου καπνού υψώθηκε πάνω από τον αεροσταθμό, που θεωρείται ο πιο πολυσύχναστος διεθνής στον κόσμο.

Iran US Satellite Images What to Know

Αυτή η δορυφορική εικόνα, που τραβήχτηκε από τον δορυφόρο Landsat της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, δείχνει τη φωτιά μετά από επίθεση ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους που είχε ως στόχο το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026

U.S. Geological Survey

