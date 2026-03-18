Ένταση στη Μυτιλήνη: Κτηνοτρόφοι αποδοκίμασαν τον Χρήστο Κέλλα για τα μέτρα του αφθώδους πυρετού

Έντονη ανησυχία στον αγροτικό κόσμο της Μυτιλήνης έχει προκαλέσει το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που τέθηκε σε εφαρμογή από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ζωονόσος του αφθώδους πυρετού που εντοπίστηκε την περασμένη Δευτέρα σε μονάδα εκτροφής βοοειδών, στην Πελόπη, βορειοανατολικά του νησιού.

Στο νησί σήμερα πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σύσκεψη με τη συμμετοχή κυβερνητικού κλιμακίου υπό τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστο Κέλλα.

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης προκλήθηκε ένταση καθώς οι συγκεντρωμένοι κτηνοτρόφοι εξέφρασαν έντονα την αγανάκτησή τους για τις συνέπειες των μέτρων, τα οποία –όπως υποστηρίζουν– οδηγούν δεκάδες οικογένειες σε οικονομικό αδιέξοδο.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να κατευνάσει τα οξυμένα πνεύματα. Ο κ. Κέλλας μετά το τέλος της σύσκεψης, συνοδευόμενος από τον βουλευτή Λέσβου της Νέα Δημοκρατία Χαράλαμπο Αθανασίου και τον περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη, βγήκε στο κατώφλι του κτιρίου για να μιλήσει στους κτηνοτρόφους που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς.

Οι αποδοκιμασίες ήταν άμεσες και συνεχείς. Οι επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα ζητούσαν σαφείς απαντήσεις σχετικά με:

τη διάθεση των προϊόντων τους

τους ελέγχους που έχουν επιβληθεί

τη βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών μονάδων τους

Η ένταση κορυφώθηκε όταν μια κτηνοτρόφος απευθύνθηκε προσωπικά στον υφυπουργό, περιγράφοντας το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η οικογένειά της και υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις του υπουργείου οδηγούν στην καταστροφή τους.

Η απάντηση του κ. Κέλλα –ένα σύντομο «λυπάμαι»– λειτούργησε ως σπίθα που άναψε το φυτίλι της οργής. Το πλήθος αντέδρασε έντονα με φωνές και συνθήματα, θεωρώντας τη φράση ανεπαρκή μπροστά στο μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν.

Δείτε το βίντεο:

Εκπρόσωποι συνεταιρισμών και των εμπλεκόμενων στην υπόθεση φορέων που συμμετείχαν στη σύσκεψη, με δηλώσεις τους επισημαίνουν πως δεν έχουν λάβει απαντήσεις σχετικές με τη διαχείριση 70 τόνων γάλακτος ημερησίως δεδομένου ότι από τους εμπόρους σταμάτησε η αγορά γάλακτος σε όλο το νησί.

Σημειώμνεται ότι αυριο, Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να αποφασιστεί η παραπέρα αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης συμμετείχε στην σημερινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστο Κέλλα, τον Βουλευτή Λέσβου Χαράλαμπο Αθανασίου, τους Δημάρχους Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα και Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχη Βέρρο, Αντιπεριφερειαρχών και στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής καθώς και εκπροσώπων τυροκόμων, κτηνοτρόφων και Συνεταιρισμών, μετά τον εντοπισμό κρούσματος αφθώδους πυρετού στην Λέσβο.

Ο Περιφερειάρχης στην τοποθέτηση του ζήτησε από τον κ. Κέλλα να γίνουν άμεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε προκειμένου να στηριχθεί ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος του νησιού με κάθε τρόπο καθώς η διαμορφωθείσα κατάσταση προκαλεί ήδη σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στην οικονομία του τόπου.

Ζήτησε επίσης από το Υπουργείο να άρει άμεσα την απαγόρευση διακίνησης των γαλακτομικών προϊόντων τα οποία είναι παραγωγής προηγούμενης χρονιάς, ώστε να μπορέσουν τα τυροκομεία να παραλάβουν τις επόμενες ημέρες το γάλα των παραγωγών.

Ο Περιφερειάρχης βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις, προκειμένου να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του αγροτοκτηνοτροφικού κόσμου».

Με πληροφορίες από Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, limnosreport.gr

Διαβάστε επίσης