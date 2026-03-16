Μυτιλήνη: Βρέθηκε θετικό κρούσμα αφθώδους πυρετού σε βοοειδή στη Πελόπη

Συναγερμός έχει σημάνει στην Μυτιλήνη, καθώς βρέθηκε θετικό κρούσμα αφθώδους πυρετού σε βοοειδή σε κτηνοτροφική εκμετάλλευση στην περιοχή Πελόπης, στη Δημοτική Ενότητα Μανταμάδου, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το πλήρες πρωτόκολλο αντιμετώπισης της νόσου που εφαρμόζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το ευρωπαϊκό πρωτόκολλο:

Δημιουργείται ζώνη προστασίας γύρω από την εστία

Ακολουθούν εκτεταμένοι έλεγχοι σε κτηνοτροφικές μονάδες

Απαγορεύεται η μετακίνηση ζώων και ζωικών προϊόντων

Πραγματοποιούνται ιχνηλατήσεις μετακινήσεων ζώων

Στις περισσότερες περιπτώσεις επιβάλλεται περίοδος καραντίνας τουλάχιστον 21 ημερών από το τελευταίο επιβεβαιωμένο περιστατικό. Αυτό σημαίνει ότι για εβδομάδες η κτηνοτροφική δραστηριότητα μπορεί να περιοριστεί δραστικά.

Τι σημαίνει το κρούσμα για την Πασχαλινή αγορά

Η χρονική στιγμή της εμφάνισης του κρούσματος θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη για το νησί, καθώς η αγορά βρίσκεται ήδη «σε τροχιά» Πασχαλινής κατανάλωσης, μιας και η ζήτηση αυξάνεται κατακόρυφα αυτήν την περίοδο για αρνιά, κατσίκια και κρέας αιγοπροβάτων.

Για πολλούς κτηνοτρόφους, οι πωλήσεις της Πασχαλινής περιόδου αποτελούν τη σημαντικότερη οικονομική βοήθεια ολόκληρης της χρονιάς. Η εμφάνιση όμως του αφθώδους πυρετού δημιουργεί νέα δεδομένα και αβεβαιότητα για την εμπορική πορεία του Πάσχα.

Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα είναι η διαχείριση της γαλακτοπαραγωγής. Σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, είναι πιθανό να επιτραπεί η μεταφορά γάλακτος εκτός Μυτιλήνης μόνο εφόσον αυτό παστεριωθεί ή υποστεί θερμική επεξεργασία που καταστρέφει τον ιό.

Αυτό αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την προστασία των γαλακτοπαραγωγών, των τυροκομείων του νησιού και της παραγωγής προϊόντων όπως η φέτα και τα τοπικά τυριά.

Ποια μέτρα έχουν τεθεί σε εφαρμογή

Με την πρώτη υπόνοια του κρούσματος ενεργοποιήθηκαν περιοριστικά μέτρα σε επίπεδο νομού.

Συγκεκριμένα:

Απαγορεύεται η έξοδος ζώντων ζώων από τη Μυτιλήνη

Απαγορεύεται η μεταφορά κρέατος και ζωικών προϊόντων

Απαγορεύεται η μεταφορά σπέρματος, ωαρίων ή εμβρύων ζώων

Απαγορεύεται η μεταφορά ζωοτροφών, δερμάτων και υλικών που μπορεί να μεταδώσουν τον ιό

Επιβάλλονται ενισχυμένοι έλεγχοι σε λιμάνια και μεταφορές

Τα μέτρα εφαρμόζονται από τις Κτηνιατρικές Αρχές με τη συνδρομή της Αστυνομίας, του Λιμενικού και των Δήμων.

Παράλληλα, όσοι παραβιάσουν τις απαγορεύσεις διώκονται ποινικά με βάση το άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα για διασπορά μεταδοτικών ασθενειών.

Τι είναι ο αφθώδης πυρετός

Ο αφθώδης πυρετός είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική ιογενής ασθένεια που προσβάλλει βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίρους και άλλα ζώα με διχαλωτές οπλές, προκαλώντας υψηλό πυρετό, φουσκάλες στο στόμα και στις οπλές και έντονη πτώση παραγωγής γάλακτος.

Να σημειωθεί ότι η νόσος δεν θεωρείται επικίνδυνη για τον άνθρωπο, όμως μπορεί να προκαλέσει τεράστιες οικονομικές απώλειες στον αγροτικό τομέα.

Ο ιός μεταδίδεται εύκολα με άμεση επαφή ζώων, με εξοπλισμό και οχήματα, με ρούχα και υποδήματα ακόμη και μέσω του αέρα σε μικρές αποστάσεις. Για τον λόγο αυτό, σε περιπτώσεις εμφάνισης του ιού λαμβάνονται ακραία περιοριστικά μέτρα για να μην εξαπλωθεί.

Μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες κινούνται αυστηρά βάσει των ευρωπαϊκών και εθνικών κανονισμών για την αντιμετώπιση ζωονόσων, με στόχο τον άμεσο περιορισμό της εστίας.

Πηγή: lesvosnews.net