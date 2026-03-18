Αποζημίωση 5.000 ευρώ σε απόδημο για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων από τον εκλογικό κατάλογο

Αποζημίωση ύψους 5.000 ευρώ επιδίκασε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών σε απόδημο Έλληνα, κρίνοντας ότι υπέστη ηθική βλάβη λόγω διαρροής των προσωπικών του δεδομένων στο πλαίσιο της υπόθεσης με τον εκλογικό κατάλογο του 2023 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την απόφαση, όπως εξηγεί ο δικηγόρος Βασίλης Σωτηρόπουλος με ανάρτησή του στο facebook, ο ενάγων υπέστη προσβολή από τη διαρροή στοιχείων όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, email και τηλέφωνο, τα οποία είχε υποχρεωτικά δηλώσει για την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος.

Το σκεπτικό της απόφασης

Το δικαστήριο, σταθμίζοντας τη βαρύτητα της προσβολής, έλαβε υπόψη, μεταξύ άλλων τον υποχρεωτικό χαρακτήρα παροχής των προσωπικών δεδομένων προς το κράτος, τον θεσμικό αντίκτυπο της διαρροής, καθώς τα στοιχεία φέρεται να κατέληξαν σε στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, την αδυναμία ιχνηλάτησης του υπεύθυνου χρήστη και την απώλεια ελέγχου του πολίτη επί των δεδομένων του.

Το ποσό των 5.000 ευρώ επιδικάστηκε εντόκως από το 2024, έτος επίδοσης της αγωγής.

Η συγκεκριμένη αποτελεί την τέταρτη δικαστική απόφαση για την ίδια υπόθεση, με αυξημένη αποζημίωση σε σχέση με τις προηγούμενες, οι οποίες είχαν ορίσει ποσά 3.000 ευρώ ανά ενάγοντα.

Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις αυτές είναι τελεσίδικες και δεν υπόκεινται σε ένδικα μέσα, με τις αποζημιώσεις να καταβάλλονται από το Δημόσιο μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

Παράλληλα, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών εκκρεμούν εκατοντάδες αντίστοιχες αγωγές από απόδημους Έλληνες, που αναμένουν την εκδίκασή τους.

Η υπόθεση αφορά συνολικά 25.462 απόδημους Έλληνες, οι οποίοι είχαν καταχωρίσει τα στοιχεία τους στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να συμμετάσχουν στις βουλευτικές εκλογές του 2024 από τον τόπο κατοικίας τους.

