Email Gate: Στις 24 Νοεμβρίου η δίκη - Στο εδώλιο Ασημακοπούλου και τρία ακόμα άτομα

Ενώπιον Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών θα βρεθούν στις 24 Νοεμβρίου τέσσερα πρόσωπα για την υπόθεση που αφορά τη διαρροή ηλεκτρονικών διευθύνσεων αποδήμων Ελλήνων. Στο εδώλιο θα καθίσουν η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, καθώς και τρία ακόμη πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, εκτός από την πρώην ευρωβουλευτή, κατηγορούμενοι είναι ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο τότε γραμματέας Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Θεοδωρόπουλος, καθώς και ο Μένιος Κορομηλάς, που εκείνη την περίοδο κατείχε τη θέση του Οργανωτικού Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων του κόμματος.

Οι τέσσερις αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για την ίδια υπόθεση, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είχε επιβάλει πρόστιμα: 400.000 ευρώ στο Υπουργείο Εσωτερικών, 40.000 ευρώ στη Νέα Δημοκρατία και στην Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, καθώς και 10.000 ευρώ στον Νίκο Θεοδωρόπουλο και στον Μένιο Κορομηλά.

Μετέπειτα, το Συμβούλιο της Επικρατείας με ομόφωνες αποφάσεις του ακύρωσε το πρόστιμο που είχε καταλογιστεί στη Νέα Δημοκρατία, διατηρώντας όμως σε ισχύ εκείνα που είχαν επιβληθεί στα τρία φυσικά πρόσωπα. Στο μεταξύ, στο Πρωτοδικείο Αθηνών έχουν κατατεθεί και ήδη συζητηθεί δεκάδες αγωγές από ομογενείς, οι οποίοι ζητούν αποζημιώσεις για τη διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων.

