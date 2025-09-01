Προφυλακιστέος ο 62χρονος εμπρηστής που συνελήφθη για τις φωτιές στην Παιανία

Στη φυλακή οδηγήθηκε, μετά την απολογία του, ένας 62χρονος άνδρας που κατηγορείται πως άναψε φωτιά σε παράδρομο της Αττικής Οδού, στην περιοχή της Παλαιοπαναγιάς Παιανίας.

Από την έρευνα των Αρχών ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει καταγωγή από την Αλβανία, φέρεται κινούνταν με ποδήλατο βουνού και, χρησιμοποιώντας αναπτήρα, έβαλε την επίμαχη φωτιά. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πέταξε το σακίδιό του σε κοντινό κάδο. Το υλικό από κάμερες ασφαλείας θεωρήθηκε ήταν για την ταυτοποίησή του.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και επιμένει ότι δεν έχει σχέση με την υπόθεση. Όπως είπε, περνά καθημερινά από το σημείο πηγαίνοντας στο σπίτι του γιου του, ενώ χρησιμοποιεί το ποδήλατο για λόγους αποκατάστασης έπειτα από χειρουργείο. «Δεν έβαλα εγώ τις φωτιές», δήλωσε στην ανακρίτρια. Για το σακίδιο που βρέθηκε πεταμένο, ισχυρίστηκε ότι περιείχε φρούτα, τα οποία είχε κόψει, και το πέταξε γιατί φοβήθηκε μήπως κατηγορηθεί για κλοπή.