Ριφιφί με λεία 30 εκατ. στη Γερμανία: Κάμερα κατέγραψε τους φερόμενους δράστες

Μία από τις μεγαλύτερες διαρρήξεις στην ιστορία της Γερμανίας: Άδειασαν θυρίδες σε υποκατάστημα τράπεζες και έφυγαν με λεία 30 εκατομμύρια ευρώ - Η θεαματική διάρρηξη ανακαλύφθηκε χάρη σε έναν συναγερμό πυρκαγιάς

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό «χτύπημα» με λεία εκατομμυρίων. Η αστυνομία του Γκελζενκίρχεν ανακοίνωσε πλέον τα πρώτα στοιχεία για τους άγνωστους μέχρι στιγμής δράστες και έδωσε στη δημοσιότητα νέες λεπτομέρειες.

Μετά τη θεαματική διάρρηξη σε υποκατάστημα της Sparkasse στο Γκελζενκίρχεν, οι αρχές ακολουθούν τα ίχνη που άφησαν οι δράστες.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, έχουν καταγραφεί μαρτυρίες ότι τη νύχτα προς την Κυριακή άνδρες κινούνταν μέσα σε γειτονικό πάρκινγκ κρατώντας μεγάλες τσάντες.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν ήδη εξετάσει βίντεο από κάμερες του πάρκινγκ. Σε αυτά φαίνεται ένα μαύρο Audi RS6 να εξέρχεται από τον χώρο τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Οι επιβαίνοντες στο όχημα, που φέρονται να είναι οι δράστες, ήταν όλοι μασκοφόροι. Το όχημα έφερε πινακίδες που είχαν κλαπεί νωρίτερα στο Ανόβερο.

Η αστυνομία χαρακτηρίζει την πράξη «κινηματογραφική»

Αμέσως μετά το περιστατικό, η αστυνομία είχε κάνει λόγο για επαγγελματίες δράστες. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι οι δράστες ήταν «έξυπνοι» και χαρακτήρισε τη διάρρηξη «κινηματογραφική».

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, η αξία της λείας μπορεί να φτάνει έως και τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Οι δράστες φαίνεται ότι εισέβαλαν στο κτίριο της τράπεζας κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων.

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, άνοιξαν ένα μεγάλο άνοιγμα σε τοίχο του χώρου των θησαυροφυλακίων και άδειασαν τις θυρίδες. Όπως ανακοίνωσε η Sparkasse, πάνω από το 95% των θυρίδων πελατών παραβιάστηκαν.

Η αστυνομία εκτιμά ότι η λεία ανέρχεται σε διψήφιο αριθμό εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), επικαλούμενο πηγές από τον χώρο της ασφάλειας, κάνει λόγο για ποσό έως και 30 εκατ. ευρώ.

Μετά τη θεαματική διάρρηξη, τη Δευτέρα συγκεντρώθηκαν προσωρινά περίπου 200 πελάτες της τράπεζας έξω από το κτίριο, απαιτώντας πρόσβαση στο υποκατάστημα και ενημέρωση για το τι απέγιναν τα τιμαλφή τους.

Ένας πελάτης που είχε θυρίδα στην τράπεζα δήλωσε ότι είχε καταθέσει χρήματα στο χρηματοκιβώτιο μόλις την περασμένη εβδομάδα πριν πάει διακοπές. Τώρα, ναι, όλα έχουν εξαφανιστεί». Ένας άλλος ρώτησε: «Πού είναι η ασφάλεια; Κατέθεσα όλες τις οικονομίες μου εδώ. Είμαι εργάτης. Όλα έχουν εξαφανιστεί».

Πολλοί πελάτες επέκριναν την έλλειψη μέτρων ασφαλείας της τράπεζας. Ένας άλλος πρόσθεσε: «Αν παρκάρω το αυτοκίνητό μου παράνομα κάπου, το ρυμουλκούν αμέσως.

Μια νεαρή γυναίκα με καταγωγή από την Τουρκία, δήλωσε: «Είχα μια μεγάλη θυρίδα που περιέχει μετρητά και χρυσό αξίας 100.000 ευρώ». Εξήγησε ότι αυτή ήταν κοινή πρακτική μεταξύ των τουρκικών οικογενειών. Τα τιμαλφή προορίζονταν για τα παιδιά, για τους γάμους τους ή ως μέρος της προίκας τους. «Αλλά η θυρίδα δεν ήταν ασφαλισμένη».

Τελικά, χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας για να ασφαλιστεί ο χώρος που έγινε το «ριφιφί».

Πώς ακριβώς κινήθηκαν οι δράστες;

Η ασφάλεια ανακάλυψε τη διάρρηξη στο υποκατάστημα της τράπεζας στην περιοχή Μπούερ νωρίς το πρωί της Δευτέρας, μετά από συναγερμό πυρκαγιάς. Στη συνέχεια, πυροσβέστες και αστυνομικοί έψαξαν το κτίριο της τράπεζας για πιθανή πυρκαγιά και βρήκαν ίχνη διάρρηξης στο υπόγειο.

Η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζεται. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η είσοδος έγινε μέσω παρακείμενου πάρκινγκ. Από εκεί οι δράστες πέρασαν από διαδοχικές πόρτες και έφτασαν σε χώρο αρχείου, από τον τοίχο του οποίου άνοιξαν δίοδο προς το θησαυροφυλάκιο. Για τη διάρρηξη χρησιμοποιήθηκε ειδικό τρυπάνι.

Η ληστεία στο υποκατάστημα της τράπεζας μπορεί να διήρκεσε αρκετές ημέρες.

Η αστυνομία απευθύνει έκκληση σε μάρτυρες που ενδεχομένως αναγνωρίζουν τους υπόπτους οι οποίοι επέβαιναν στο όχημα διαφυγής ή μπορούν να δώσουν πληροφορίες για την ταυτότητα ή τον τόπο διαμονής τους, να επικοινωνήσουν με την τοπική αστυνομική διεύθυνση ή μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της αστυνομίας του Βρανδεμβούργου. Φυσικά, μπορούν να απευθυνθούν και σε οποιοδήποτε άλλο αστυνομικό τμήμα.

Ειδικός: «Εκτιμώ ότι χρησιμοποιήθηκε τρυπάνι 350 χιλιοστών»

Σύμφωνα με την εφημερίδα WAZ, ασφαλιστικός εκπρόσωπος βρέθηκε ήδη στο υποκατάστημα μετά τη διάρρηξη. Δεν έχει ακόμη αποφασιστεί ποιο μέρος της ζημιάς θα καλύψει η ασφαλιστική εταιρεία. «Όποιος δεν έχει ασφαλίσει τη θυρίδα του ή την έχει ασφαλίσει ανεπαρκώς, κάνει ένα ακριβό λάθος», φέρεται να δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Εκπρόσωπος της τράπεζας ανέφερε ότι η Sparkasse Gelsenkirchen ασφαλίζει κάθε θυρίδα έως του ποσού των 10.300 ευρώ. Παράλληλα, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να συνάψουν ασφάλιση για υψηλότερα ποσά. Η τράπεζα βρίσκεται ήδη σε επαφή με την ασφαλιστική εταιρεία. «Θέλουμε να στηρίξουμε τους πελάτες, ενημερώνοντάς τους για τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν», σημείωσε.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα Bild, έχει συγκροτηθεί ειδική ανακριτική ομάδα με την ονομασία «EK Kernbohrer», στην οποία συμμετέχουν πολλοί αστυνομικοί.

«Εκτιμώ ότι χρησιμοποιήθηκε τρυπάνι διαμέτρου 350 χιλιοστών», δήλωσε ειδικός στην Bild. Το εργαλείο, μαζί με τον απαραίτητο εξοπλισμό, ζυγίζει περίπου 20 κιλά. «Απαιτείται βάση τρυπανιού, ισχυρό μηχάνημα και κανονική παροχή ρεύματος». Για τη διάνοιξη της χαλύβδινης τσιμεντένιας τοιχοποιίας πάχους 40 έως 45 εκατοστών, χρειάστηκαν από δύο έως τέσσερις ώρες εργασίας.

Ο ειδικός εκτιμά ότι στη διάρρηξη συμμετείχαν περισσότεροι από ένας δράστες. «Επειδή όμως οι δράστες ήθελαν προφανώς να φύγουν γρήγορα, θεωρώ ότι επρόκειτο για δύο ή τρία άτομα», ανέφερε.

Η αστυνομία συνεχίζει να ζητά πληροφορίες από πολίτες που ενδέχεται να γνωρίζουν κάτι για την υπόθεση ή τους δράστες.

