Το γερμανικό Ριφιφί: Άδειασαν θυρίδες και έφυγαν με λεία 30 εκατομμύρια ευρώ στο Γκελζενκίρχεν

Κλέφτες έφυγαν με... λάφυρα αξίας περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ μετά από διάρρηξη σε περίπου 3.200 θυρίδες ασφαλείας στο θησαυροφυλάκιο μιας τράπεζας στην πόλη Γκελζενκίρχεν της δυτικής Γερμανίας, σύμφωνα με ερευνητές και πηγές ασφαλείας.

#BREAKING Dusseldorf (dpa) – Burglars steal about €30 million ($35.2 million) worth of loot after breaking into about 3,200 safety deposit boxes in the vault of a bank in the western German city of Gelsenkirchen, according to investigators and security sources. pic.twitter.com/WCqugyQa2o — dpa news agency (@dpa_intl) December 30, 2025

Συγκεκριμένα, οι κλέφτες στη Γερμανία πραγματοποίησαν την τολμηρή ληστεία με την μέθοδο του ριφιφί την περίοδο των Χριστουγέννων, χωρίς να το αντιληφθεί κανείς μέχρι που ήταν πολύ αργά.

Η διάρρηξη παρέμεινε απαρατήρητη για μέρες, με αποτέλεσμα οι εξοργισμένοι πελάτες να απαιτούν να μάθουν πώς ένα τέτοιο έγκλημα μπόρεσε να περάσει απαρατήρητο.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός πυρκαγιάς στο υποκατάστημα της τράπεζας Sparkasse στο Γκελζενκίρχεν.

Μέχρι τότε, οι δράστες είχαν εξαφανιστεί προ πολλού.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η διάρρηξη πιθανότατα έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων ή ακόμα και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Όταν τελικά έφτασαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ανακάλυψαν μια τεράστια τρύπα που είχε ανοιχτεί στον τοίχο του θησαυροφυλακίου.

Πώς έδρασαν οι κλέφτες

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η συμμορία – που πιστεύεται ότι αποτελείται από δύο ή τρία άτομα – εισέβαλε στο κτίριο μέσω ενός χώρου στάθμευσης.

Από εκεί, κατάφεραν με πονηριά να περάσουν από διάφορες ασφαλισμένες πόρτες πριν φτάσουν σε ένα αρχείο που βρισκόταν δίπλα στο θησαυροφυλάκιο.

Χρησιμοποιώντας επαγγελματικό εξοπλισμό, η συμμορία τρύπησε έναν τοίχο από σκυρόδεμα πάχους 45 εκατοστών για να αποκτήσει πρόσβαση στον θησαυρό που βρισκόταν στο εσωτερικό.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η επιχείρηση θα διήρκεσε μεταξύ δύο και τεσσάρων ωρών.

Wenn dein Erspartes gegen hohe Gebühren in Baumarktregalen, in einem lächerlichen Keller, offenbar ohne funktionierende Alarmanlage liegt, bist du in Gelsenkirchen bei der Sparkasse. ?https://t.co/MwPLOmhHk5 pic.twitter.com/vdI02mGWdU — Le Suricate - antiwoke - ??? ?? (@LeSuricateLibre) December 29, 2025

