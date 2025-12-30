Το γερμανικό Ριφιφί: Άδειασαν θυρίδες και έφυγαν με λεία 30 εκατομμύρια ευρώ στο Γκελζενκίρχεν
Όταν έφτασαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ανακάλυψαν μια τεράστια τρύπα που είχε ανοιχτεί στον τοίχο του θησαυροφυλακίου.
Κλέφτες έφυγαν με... λάφυρα αξίας περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ μετά από διάρρηξη σε περίπου 3.200 θυρίδες ασφαλείας στο θησαυροφυλάκιο μιας τράπεζας στην πόλη Γκελζενκίρχεν της δυτικής Γερμανίας, σύμφωνα με ερευνητές και πηγές ασφαλείας.
Συγκεκριμένα, οι κλέφτες στη Γερμανία πραγματοποίησαν την τολμηρή ληστεία με την μέθοδο του ριφιφί την περίοδο των Χριστουγέννων, χωρίς να το αντιληφθεί κανείς μέχρι που ήταν πολύ αργά.
Η διάρρηξη παρέμεινε απαρατήρητη για μέρες, με αποτέλεσμα οι εξοργισμένοι πελάτες να απαιτούν να μάθουν πώς ένα τέτοιο έγκλημα μπόρεσε να περάσει απαρατήρητο.
Η αστυνομία ειδοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός πυρκαγιάς στο υποκατάστημα της τράπεζας Sparkasse στο Γκελζενκίρχεν.
Μέχρι τότε, οι δράστες είχαν εξαφανιστεί προ πολλού.
Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η διάρρηξη πιθανότατα έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων ή ακόμα και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
Όταν τελικά έφτασαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ανακάλυψαν μια τεράστια τρύπα που είχε ανοιχτεί στον τοίχο του θησαυροφυλακίου.
Πώς έδρασαν οι κλέφτες
Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η συμμορία – που πιστεύεται ότι αποτελείται από δύο ή τρία άτομα – εισέβαλε στο κτίριο μέσω ενός χώρου στάθμευσης.
Από εκεί, κατάφεραν με πονηριά να περάσουν από διάφορες ασφαλισμένες πόρτες πριν φτάσουν σε ένα αρχείο που βρισκόταν δίπλα στο θησαυροφυλάκιο.
Χρησιμοποιώντας επαγγελματικό εξοπλισμό, η συμμορία τρύπησε έναν τοίχο από σκυρόδεμα πάχους 45 εκατοστών για να αποκτήσει πρόσβαση στον θησαυρό που βρισκόταν στο εσωτερικό.
Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η επιχείρηση θα διήρκεσε μεταξύ δύο και τεσσάρων ωρών.