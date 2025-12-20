Η Άννα Μενενάκου στο Newsbomb.gr: «Το “Ριφιφί” θα μπορούσε να προβληθεί και στο εξωτερικό»

  Η ταλαντούχα ηθοποιός και πρωταγωνίστρια της μεγάλης παραγωγής της COSMOTE TV μιλά για τη σειρά…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η Άννα Μενενάκου στο Newsbomb.gr: «Το "Ριφιφί" θα μπορούσε να προβληθεί και στο εξωτερικό»
Η πορεία της είναι άμεσα συνδεδεμένη με επιτυχίες και δουλειές που έχουν αφήσει αποτύπωμα.

Το ίδιο συμβαίνει και φέτος, αφού η Άννα Μενενάκου πρωταγωνιστεί στην πολυσυζητημένη σειρά «Ριφιφί» της COSMOTE TV. Με αφορμή τον ρόλο της Ανθούλας, μιλά για το «ταξίδι» αυτής της μεγάλης παραγωγής και τη συνεργασία με τον Σωτήρη Τσαφούλια.

Μία ακόμη παραγωγή υψηλών προδιαγραφών κι εσύ είσαι κομμάτι της… Πώς ήταν η εμπειρία από το «Ριφιφί»;

Το «Ριφιφί» ήταν μια εμπειρία απαιτητική αλλά βαθιά δημιουργική. Από την πρώτη στιγμή καταλάβαμε όλοι ότι πρόκειται για μια δουλειά με υψηλό επίπεδο οργάνωσης, φροντίδας και καλλιτεχνικής φιλοδοξίας. Ήταν από εκείνες τις παραγωγές που σε κάνουν να νιώθεις ασφαλής, αλλά και δημιουργικά ενεργοποιημένος κάθε μέρα στο γύρισμα.

Πρόκειται για την εντυπωσιακότερη ληστεία στην ιστορία της Ελλάδας; Πόσο δύσκολα ήταν τα γυρίσματα προκειμένου να αποτυπωθεί όλο αυτό;

Σίγουρα πρόκειται για μια από τις πιο εντυπωσιακές και μυθικές ληστείες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Η πρόκληση ήταν: να αποδοθεί το μέγεθος, η ένταση και η λεπτομέρεια αυτής της ιστορίας με αλήθεια και κινηματογραφικούς όρους και η δυσκολία ήταν να μη μείνουμε στο «εντυπωσιακό», αλλά να αποδώσουμε τον ανθρώπινο παράγοντα πίσω από το γεγονός.

Τα γυρίσματα ήταν απαιτητικά, με πολλή ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια, αλλά αυτό ήταν που έδωσε και το βάθος στο αποτέλεσμα.

Μενενάκου

Το αποτέλεσμα σας ανταμείβει;

Ναι, απόλυτα. Όταν βλέπεις μια δουλειά να στέκεται με συνοχή, ρυθμό και αισθητική, νιώθεις ότι ο κόπος άξιζε. Και κυρίως όταν το κοινό συνδέεται με αυτό που βλέπει, αυτό είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή.

Είστε και ένα all star cast… Πώς ήταν η συνεργασία με τους υπόλοιπους;

Υπήρχε σεβασμός, επαγγελματισμός και διάθεση συνεργασίας. Όταν δουλεύεις με ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν και λειτουργούν συλλογικά, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι το καλύτερο. Υπήρχε ωραία ενέργεια και εμπιστοσύνη μεταξύ μας.

Πώς προσέγγισες την Ανθούλα;

Προσπάθησα να την προσεγγίσω χωρίς έτοιμες απαντήσεις ή στερεότυπα. Με ενδιέφερε να καταλάβω τα κίνητρά της, τις σιωπές της, τις αντιφάσεις της. Πάντα με ενδιαφέρουν οι χαρακτήρες που έχουν εσωτερικό κόσμο και δεν εξαντλούνται σε μια επιφανειακή ανάγνωση. Αυτή κατά την γνώμη μου είναι και η χαρά του ηθοποιού. Η εποχή των 90’ς άλλωστε είναι μια εποχή που έζησα και έτσι υπήρχαν πολλά στοιχεία, που ανέσυρα από την προσωπική μου δεξαμενή.

Πώς είναι ο Σωτήρης Τσαφούλιας ως συνεργάτης-δημιουργός;

Ο Σωτήρης είναι από τους ανθρώπους που δουλεύουν με καθαρό όραμα και απόλυτη αφοσίωση. Είναι απαιτητικός, αλλά δίκαιος, και δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου ο καθένας μπορεί να δώσει τον καλύτερό του εαυτό. Ως συνεργάτης είναι παρών, ουσιαστικός και βαθιά δημιουργικός.

αννα μενενακου

Η Άννα Μενενάκου σε ακόμη μια σκηνή από την σειρά "Ριφιφί"

Credits φωτογραφιών: Δομνίκη Μητροπούλου

Νιώθεις διπλά υπερήφανη και ως σύντροφός του;

Σίγουρα νιώθω περηφάνια, αλλά κυρίως θαυμασμό για τη συνέπεια και την αφοσίωσή του στη δουλειά. Το να μοιράζεσαι τη ζωή σου με έναν άνθρωπο που εξελίσσεται και δημιουργεί με πάθος είναι εμένα ζητούμενο.

Πώς βλέπεις πλέον το επίπεδο της ελληνικής μυθοπλασίας;

Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ καλή και ώριμη στιγμή. Υπάρχουν ιδέες, τόλμη, τεχνική αρτιότητα και άνθρωποι που θέλουν να πουν ιστορίες με ουσία. Η ελληνική μυθοπλασία έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια και αυτό φαίνεται.

Το «Ριφιφί» θα μπορούσε να ταξιδέψει στο εξωτερικό;

Σίγουρα ναι. Είναι μια ιστορία με διεθνές ενδιαφέρον, γερά δομημένη και με κινηματογραφική ματιά. Όταν κάτι είναι καλοφτιαγμένο και αληθινό, μπορεί να επικοινωνήσει με κοινό πέρα από σύνορα.

Άννα Μενενάκου

Η 'Αννα Μενενάκου σε σκηνή της σειράς "Ριφιφί"

Credits φωτογραφιών: Δομνίκη Μητροπούλου

*Η Άννα Μενενάκου βρίσκεται στην παράσταση «Το Σποτ» του Ζήση Ρούμπου, σε σκηνοθεσία Σοφίας Πάσχου στο θέατρο Γκλόρια, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 21.00. Επίσης, πρωταγωνιστεί στο έργο «Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις» των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου, στο θέατρο Πειραιώς 131,από Πέμπτη έως Κυριακή.

