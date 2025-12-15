Ριφιφί: Το άλυτο μυστήριο που ενέπνευσε τον Τσαφούλια για τη σειρά της χρονιάς

Θεωρείται μέχρι σήμερα «το ριφιφί του αιώνα». Μια ληστεία σχεδόν κινηματογραφική, τόσο άρτια οργανωμένη ώστε, περισσότερα από 30 χρόνια μετά, παραμένει ανεξιχνίαστη. Το χτύπημα στο θησαυροφυλάκιο της τότε Τράπεζας Εργασίας, στον Νέο Κόσμο, δεν συγκλόνισε μόνο την Ελλάδα, αλλά έκανε τον γύρο του κόσμου.

Λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα του 1992, αποκαλύπτεται ότι άγνωστοι είχαν εισβάλει στο υποκατάστημα της οδού Καλλιρρόης και είχαν ανοίξει 301 από τις συνολικά 1.151 θυρίδες. Ο τρόπος; Ένα υπόγειο τούνελ σχεδόν 20 μέτρων, σκαμμένο μέσα από το αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr