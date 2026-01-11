Ένα Toyota GR86 με pop-up προβολείς

Του Γιάννη Σκουφή

Η επιστροφή των αναδιπλούμενων προβολέων σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο είναι κάτι που λίγοι θα περίμεναν, πόσο μάλλον σε μια Toyota GR86 δεύτερης γενιάς. Κι όμως, ο ιαπωνικός βελτιωτικός οίκος Result Japan το κατάφερε παρουσιάζοντας την NEO86, μια πλήρως τροποποιημένη έκδοση του γνωστού κουπέ, με την χαρακτηριστική «pop-up» αισθητική του παρελθόντος.

Το πρότζεκτ δίνει το παρόν στην έκθεση του Τόκιο και αποτίνει φόρο τιμής στην AE86 Corolla.

Αν και από πίσω μοιάζει με ένα ακόμα widebody, το προφίλ αποκαλύπτει τις σημαντικές επεμβάσεις: τα φτερά έχουν επανασχεδιαστεί, το καπό έχει ανοίγματα για να χωρέσουν οι αναδιπλούμενοι προβολείς, ενώ ο προφυλακτήρας έχει αντικατασταθεί από έναν καινούργιο.

Η Result Japan φαίνεται πως δεν αρκέστηκε σε μια επιφανειακή μετατροπή. Η δουλειά που έχει γίνει είναι μελετημένη, προκειμένου το τελικό αποτέλεσμα να δείχνει ολοκληρωμένο και όχι πρόχειρο. Το αποτέλεσμα μπορεί να ξενίζει αρχικά, αλλά σίγουρα είναι εντυπωσιακό.

Οι προπαραγγελίες για το κιτ μετατροπής ξεκίνησαν από την έκθεση του Τόκιο, με την Result Japan να σχεδιάζει να προσφέρει όλο το πακέτο σε ιδιοκτήτες Toyota GR86. Οι λεπτομέρειες για την τοποθέτηση και την τιμή δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, αλλά είναι πιθανό το κόστος να κυμανθεί στα επίπεδα μιας μεταχειρισμένης πρώτης γενιά.

