Διακοπές νερού την Πέμπτη (26/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Ούλωφ Πάλμε και Γρ. Αυξεντίου
- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Λεωφόρος Τατοΐου και Γ. Παπανδρέου
- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Μπιζανίου και Σωκράτους
- ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΠΕΡΙΣΣΟΣ)
Λεωφ. Ηρακλείου και Παπαναστασίου
- ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
Παπαναστασίου και Ολυμπιονικών
