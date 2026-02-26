Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στην τοποθέτηση του αγωγού «βλέπει» το πόρισμα του ΕΜΠ

Στιγμιότυπο από την επόμενη ημέρα της πυρκαγιάς στην βιομηχανία μπισκότων "Βιολάντα" στα Τρίκαλα

Snapshot Ο σωλήνας 7,5 μέτρων από όπου διέρρευσε προπάνιο παρουσίαζε εκτεταμένη διάβρωση και πολλαπλές οπές λόγω εσφαλμένης υπογειοποίησης χωρίς αντιδιαβρωτική προστασία.

Η διάβρωση ξεκίνησε αμέσως μετά την εγκατάσταση με ρυθμό περίπου 0,3 χιλιοστά ετησίως, ενώ το αρχικό πάχος του σωλήνα ήταν 2,7 χιλιοστά.

Η σωστή επιλογή υλικού (χάλυβας) δεν αποτρέπει τη φθορά όταν η εγκατάσταση γίνεται χωρίς άμμο, πίσσα και αντιδιαβρωτική προστασία.

Η τήρηση του πρωτοκόλλου για επανελέγχους υπογειοποίησης κάθε πέντε χρόνια και συστηματικές επιθεωρήσεις θα μπορούσε να αποτρέψει την έκρηξη. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία για τα αίτια της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο Βιολάντα φέρνει στο φως το πόρισμα του Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο έχει ήδη διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Η πραγματογνωμοσύνη αφορά τον διαβρωμένο σωλήνα μήκους 7,5 μέτρων, από τον οποίο διέρρευσε προπάνιο, οδηγώντας στην καταστροφική έκρηξη. Οι ειδικοί του ΕΜΠ, έπειτα από εκτεταμένες εργαστηριακές αναλύσεις που διήρκεσαν σχεδόν δύο εβδομάδες, κατέληξαν σε συγκεκριμένα τεχνικά συμπεράσματα για την κατάσταση και την εγκατάστασή του.

Eurokinissi Eurokinissi

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σωλήνας παρουσίαζε εκτεταμένες φθορές και πολλαπλές οπές σε διάφορα σημεία κατά μήκος του. Οι οπές εξετάστηκαν λεπτομερώς, ακόμη και με μικροσκοπική ανάλυση, προκειμένου να διαπιστωθεί ο μηχανισμός και ο ρυθμός διάβρωσης.

Παρότι το υλικό κατασκευής – χάλυβας – θεωρείται κατάλληλο για τέτοιες εγκαταστάσεις, το πόρισμα φέρεται να επισημαίνει σοβαρές αστοχίες στον τρόπο τοποθέτησης. Ο αγωγός υπογειοποιήθηκε χωρίς την προβλεπόμενη στρώση άμμου, χωρίς επικάλυψη με πίσσα και χωρίς αντιδιαβρωτική θωράκιση, με αποτέλεσμα να εκτίθεται άμεσα σε συνθήκες που επιτάχυναν τη φθορά.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σταδιακή διάβρωση από την πρώτη ημέρα εγκατάστασης, με ρυθμό περίπου 0,3 χιλιοστά ετησίως. Δεδομένου ότι το αρχικό πάχος της σωλήνωσης ήταν 2,7 χιλιοστά, η μακροχρόνια απουσία προστασίας φέρεται να οδήγησε τελικά στη διάτρηση και στη διαρροή του εύφλεκτου αερίου.

Ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ελέγχου των υπόγειων αγωγών, τα οποία απαιτούν περιοδική επιθεώρηση ανά πέντε χρόνια. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εάν είχαν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενοι έλεγχοι και είχε εντοπιστεί εγκαίρως πιθανή διαρροή προπανίου, το δυστύχημα ενδεχομένως να είχε αποφευχθεί.

Το έγγραφο του ΕΜΠ αναμένεται να αξιολογηθεί από τη ΔΑΕΕ και να τεθεί υπόψη του ανακριτή στα Τρίκαλα που χειρίζεται την υπόθεση, σηματοδοτώντας την επόμενη φάση στη δικαστική διερεύνηση των ευθυνών.

Προσωρινή διακοπή στο μοιραίο εργοστάσιο με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σε προσωρινή διακοπή λειτουργίας της βιομηχανίας παραγωγής μπισκότων, βουτημάτων και ειδών ζαχαροπλαστικής της εταιρείας «Βιολάντα Α.Ε.» προχώρησε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, με σχετική απόφαση και σημερινή ημερομηνία.



Το εργοστάσιο βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο της Ε.Ε. Τρικάλων-Καρδίτσας, στην τοπική κοινότητα Αγίας Κυριακής του δήμου Τρικκαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Η σχετική απόφαση έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Στις φυλακές Τρικάλων, εξάλλου, κρατείται ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, μετά την πολύωρη απολογία του για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες, καθώς εισαγγελέας και ανακριτής συμφώνησαν για την προφυλάκισή του.

Διαβάστε επίσης