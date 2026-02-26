Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα η αντιπαράθεση για τα πορίσματα των κομμάτων

Μπορεί η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ να είχε περάσει σε δεύτερη μοίρα τις τελευταίες εβδομάδες καθώς οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής είχαν διακοπεί προκειμένου τα κόμματα να καταλήξουν στα πορίσματά τους, ωστόσο επανέρχεται δυναμικά στην επικαιρότητα.



Την Τρίτη η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη ΝΕΑΡ κατέθεσαν τα πορίσματά τους στο προεδρείο, γεγονός που επανέφερε σε μεγάλο βαθμό το θέμα στα κεντρικά θέματα των δελτίων ειδήσεων, των εφημερίδων και των ιστοσελίδων. Σήμερα όμως, αναμένεται η ημέρα να έχει μεγαλύτερη ένταση, καθώς είναι προγραμματισμένη η συζήτηση επί των πορισμάτων στην Επιτροπή, καθώς και η ψηφοφορία ώστε να καταλήξουν στο τελικό πόρισμα που θα παραδοθεί αύριο στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος και θα καθορίσει την ημερομηνία της συζήτησης που θα γίνει στην Ολομέλεια.



Η σημερινή συζήτηση επί των συμπερασμάτων που έβγαλαν τα κόμματα από την πολύμηνη διαδικασία και την εξέταση δεκάδων μαρτύρων, είναι κορυφαίας σημασίας, καθώς ιδανικά θα κατέληγε και σε ένα κοινό πόρισμα. Ωστόσο, με δεδομένη τόσο τη μεγάλη ένταση που επικρατούσε σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, αλλά και τα εκ διαμέτρου αντίθετα συμπεράσματα στα οποία έχουν καταλήξει τα κόμματα, η σύγκλιση θεωρείται απολύτως απίθανη. Παράλληλα, η ένταση των προηγούμενων ημερών αναμένεται να εκφραστεί με τον ίδιο δυναμισμό και σε αυτή την τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής, η οποία συγκέντρωσε το ενδιαφέρον εκατομμυρίων πολιτών, γεγονός που φαίνεται πως εντυπωσίασε και τα μέλη της επιτροπής.



Τι θα συζητήσουν σήμερα



Τα κόμματα έχουν καταθέσει τα πορίσματά τους από την Τρίτη. Εν συντομία, η ΝΔ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων όπως των κ.κ. Βορίδη και Αυγενάκη, ενώ εντοπίζει διαχρονικά και διακομματικά τα προβλήματα στον Οργανισμό.



Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του εντοπίζει ποινικές ευθύνες για τους δύο πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και σε αυτό το πλαίσιο ζητά τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα δύο αυτά πρόσωπα. Όπως αναφέρει, «οι πρώην Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μαυρουδής (Μάκης) Βορίδης και κ. Ελευθέριος Αυγενάκης φέρονται ότι, ενεργώντας με γνώση, παρείχαν συνδρομή κατά τη διάπραξη της πράξης της απιστίας από τους νομίμους εκπροσώπους του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους διαχειριστές των κονδυλίων των αγροτικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ ετησίως αναφέρει το ΠΑΣΟΚ».



Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη ΝΕΑΡ, με τα δύο κόμματα να έχουν καταθέσει κοινό πόρισμα στο πλαίσιο της προσπάθειας κοινοβουλευτικής συνεργασίας τους σε ορισμένα θέματα. Συγκεκριμένα, ζητούν τη σύσταση Προανακριτικής επιτροπής για τους Βορίδη και Αυγενάκη, τονίζοντας ότι «υφίστανται ενδείξεις για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, τα ελεγχόμενα πρόσωπα διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί

μόνο η Βουλή διαθέτει συνταγματική αρμοδιότητα διερεύνησης».



Από την πλευρά του το ΚΚΕ δεν κατέθεσε πόρισμα και ζήτησε την παράταση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής. Σε δήλωσή τους οι βουλευτές του ΚΚΕ που μετέχουν στην Εξεταστική τόνισαν μεταξύ άλλων ότι «το ΚΚΕ αντιτάχθηκε στο "κλείσιμο" των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής, με ευθύνη της πλειοψηφίας της ΝΔ, χωρίς να έχουν κληθεί κρίσιμοι μάρτυρες, χωρίς να έχει προηγηθεί κατ' αντιπαράσταση εξέταση ορισμένων εξ αυτών με δεδομένο ότι υπήρξαν αντιφατικές καταθέσεις, αλλά και χωρίς να έχουν εξεταστεί άλλα κρίσιμα στοιχεία που ζητήθηκαν από το ΚΚΕ».



Τέλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου σε δήλωσή της στο περιστήλιο της Βουλής τόνισε ότι «είναι σαφές ότι υπάρχει μείζων ποινική ευθύνη Βορίδη, Αυγενάκη, κυρίως όμως είναι σαφές ότι υπάρχει μείζων ποινική ευθύνη Μητσοτάκη».



«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ λοιπόν δεν κλείνει, όσο και αν προσπαθούν να το κλείσουν, και για εμάς θα παραμείνει ορθάνοιχτο. Είναι εξάλλου εν εξελίξει μια συνεχιζόμενη εγκληματική δραστηριότητα γύρω από το σκάνδαλο, με καταστροφή στοιχείων, είδαμε να πετιούνται κούτες του ΟΠΕΚΕΠΕ από μπαλκόνια, με εξαπάτηση των αρμοδίων Αρχών, είδαμε να παραιτούνται οι σημερινοί, μέχρι και προχτές, λογιστές που ορίστηκαν για τον οικονομικό έλεγχο στο πεδίο του ΟΠΕΚΕΠΕ και να καταγγέλλουν απάτη που μαίνεται και σήμερα», σημείωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

