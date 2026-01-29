Νέα ένταση στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μεταξύ Κωνσταντοπούλου-Κοντού

Νέα κόντρα και με τη Μαρία Συρεγγέλα

Αντώνης Ρηγόπουλος

Νέα ένταση στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μεταξύ Κωνσταντοπούλου-Κοντού
Η θέση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέξανδρου Κοντού, κατά την κυβέρνηση Καραμανλή, ότι δεν θεωρεί πως υπάρχουν πολιτικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, φαίνεται πως οδήγησε τελικά στη δημιουργία νέας έντασης εντός της Εξεταστικής μεταξύ του ίδιου και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Ο πρώην υπουργός εκτίμησε ότι υπάρχουν υπηρεσιακές ευθύνες για το θέμα του εθνικού αποθέματος, χωρίς όμως την εμπλοκή πολιτικών προσώπων.

Η ένταση ανέβηκε κατακόρυφα όταν τον λόγο έλαβε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία κατηγόρησε τον μάρτυρα για «ομερτά».

«Δεν σας επιτρέπω. Εδώ δεν είναι δικαστήριο. Συλλήβδην λασπολογείτε μια παράταξη. Δεν θα απολογηθώ εγώ για κανέναν “Φραπέ”», απάντησε ο κ. Κοντός.

Παράλληλα, ένταση προκλήθηκε και ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την προεδρεύουσα Μαρία Συρεγγέλα με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να αμφισβητεί το δικαίωμά της να προεδρεύει της επιτροπής.

