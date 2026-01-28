ΟΠΕΚΕΠΕ: Πόλεμος κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ για την υπουργία Σκανδαλίδη – Στήριξη και από ΣΥΡΙΖΑ

Αφορμή για κοινή στάση ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πως στέκεται η κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σκανδαλίδη και η κριτική που δέχτηκε από τη ΝΔ μετά την κατάθεσή του στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τι είπε στην εξεταστική ο Σκανδαλίδης

Κατά την κατάθεσή του, ο Κ. Σκανδαλίδης δήλωσε ότι «όλες αυτές οι επισυνδέσεις δείχνουν ότι υπήρχε παρέμβαση της κυβέρνησης στη διαδικασία των εισπράξεων (των επιδοτήσεων», ενώ δεν αρνήθηκε πως και τότε «υπήρχαν δυσκολίες, αλλά ποτέ απάτες».

Σε αντιπαράθεση που είχε με τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη, ο κ. Σκανδαλίδης τόνισε: «Τέτοιες συζητήσεις υποβαθμίζουν τη Βουλή και είναι ο χειρότερος πρεσβευτής της ελληνικής δημοκρατίας. Πιάστηκε από μια λέξη που είπα. Είπα για παρατυπίες όχι για απάτες.

Αυτή ήταν μια δήλωση στον ΟΣΔΕ που κάνει κάθε συνεταιρισμός και έρχεται η δήλωση και έχει παρατυπίες. Δεν σημαίνει ότι την στέλνεις στα δικαστήρια. Καταργείς τη δήλωση, Βρήκε πάτημα ο κ. Λαζαρίδης να βάλει στο στόμα μου πράγματα που δεν έχω πει».

Επίθεση από τη ΝΔ

Μετά την κατάθεση του Κώστα Σκανδαλίδη, πηγές της ΝΔ έκαναν λόγο για «κυνική ομολογία Σκανδαλίδη για παρατυπίες», προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα, στελέχη της ΝΔ διαμήνυαν το βράδυ της Τρίτης μετά την κατάθεση ότι ο πρώην υπουργός «αποκάλυψε ότι έκλεινε τα μάτια σε παραβάτες παραγωγούς καθώς η μόνη τους ”ποινή” ήταν η αφαίρεση της δυνατότητας να ενταχθούν σε πρόγραμμα επιδοτήσεων».

Οργή από ΠΑΣΟΚ για τη στάση της ΝΔ

Μετά τις διαρροές της ΝΔ, πηγές της Χαριλάου Τρικούπη εμφανίστηκαν οργισμένες και έκαναν τόνιζαν μεταξύ άλλων ότι «είναι πολιτικό θράσος να ασκεί κριτική στην «κρυστάλλινη» διοίκηση της θητείας του Κ. Σκανδαλίδη , η κυβέρνηση της ΝΔ, της οποίας στελέχη «έκρυβαν καταγγελίες για 7-8 μήνες», κανόνιζαν να μην ελεγχθούν παραγωγοί, σφήνωναν ΑΦΜ και διόριζαν κομματάρχες τους στα υπουργεία. Είναι θράσος ενώ έχουν χαθεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από το πλιάτσικο του ΟΠΕΚΕΠΕ επί ΝΔ να χρησιμοποιούν την επιτροπή για να επιτεθούν σε έναν Υπουργό που είχε υπό την εποπτεία του τον ΟΠΕΚΕΠΕ πριν 16 χρόνια και κατά τη διάρκεια της θητείας του ούτε δήλωναν βοσκοτόπια χωρίς ζώα σε βραχονησίδες, ούτε και αγριελιές σε δεκάδες χιλιάδες στρέμματα στον Γράμμο. Η ΝΔ δεν μπορεί να δεχτεί ότι δεν είναι όλοι ίδιοι όσοι άσκησαν διοίκηση στα Υπουργεία».

«Το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει να χαθεί η αλήθεια ούτε να στηθεί ένα βολικό αφήγημα συμψηφισμού και διαχρονικών ευθυνών. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει την υπογραφή του κόμματος που κυβερνά τη χώρα εδώ και 7 χρόνια», τονίζουν μεταξύ άλλων στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη.

Νέα παρέμβαση από Σκανδαλίδη

Για γκεμπελισμό και προπαγάνδα κατηγόρησε τη ΝΔ με δήλωσή του ο Κώστας Σκανδαλίδης, αντιδρώντας και αυτός με τη σειρά του στα όσα του επισύρουν τα στελέχη της ΝΔ. «Η άθλια απόπειρα διαστρέβλωσης της κατάθεσής μου από τη ΝΔ, δηλώνει με τον πλέον κυνικό τρόπο ότι η παράταξη που κατά την επταετή θητεία της συγκλονίζει τη χώρα με σειρά σκανδάλων, με αποκορύφωμα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν ορρωδεί προ ουδενός και παραμένει αφοσιωμένη στην ωμή προπαγάνδα και στον γκεμπελισμό», τονίζει σε μια οργισμένη δήλωση ο πρώην υπουργός.

Υπέρ Σκανδαλίδη ο ΣΥΡΙΖΑ

Αίσθηση προκαλεί πάντως και η ένταση με την οποία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασαν την αποδοχή χωρίς επιφυλάξεις, όσων είπε στην Εξεταστική ο Κώστας Σκανδαλίδης.

Πηγές της Κουμουνδούρου ξεκαθαρίζουν ότι η κατάθεσή του «αποδόμησε με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο το αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη περί "διαχρονικών παθογενειών" και "διακομματικών ευθυνών"».

Ο κ. Σκανδαλίδης ξεκαθάρισε ότι η ποιοτική τομή σε σχέση με το παρελθόν είναι η άμεση εμπλοκή της σημερινής πολιτικής ηγεσίας στο σκάνδαλο, όπως αυτή προκύπτει από τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», τονίζουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζουν: «Ο πρώην υπουργός επανέλαβε ότι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις πολιτικής κάλυψης του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων.

«Το συμπέρασμα είναι αδιαμφισβήτητο: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ούτε διαχρονικό, ούτε αόριστο. Έχει συγκεκριμένο χρόνο, συγκεκριμένη δομή και συγκεκριμένη πολιτική ευθύνη – αυτή της κυβέρνησης Μητσοτάκη».